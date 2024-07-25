本报天津7月24日电 （记者柴逸扉）7月24日，由全国台联指导，北京市台联、天津市台联共同举办的2024年台湾学子重走科举路研习营（京津冀专题）在天津开营。本届研习营活动将在京津冀三地开展，营员们将沿着台湾进士丘逢甲、许南英乘船在天津塘沽登陆后进京赶考的路线进行参访，近距离感受京津冀地区丰富的历史文化底蕴，领略区域协同发展带来的巨大变革和无限机遇，感受先辈们为了追求理想不畏艰险、不懈努力的精神力量，加深对两岸同宗同源的文化认同。

开营式上，全国台联副会长郑平致辞时表示，两岸同胞命运与共，有割不断的血缘亲情。全国台联与各地方台联致力于为两岸青年交流搭平台、为台湾青年发展建舞台，帮助台湾同胞特别是青年学生把握时代发展趋势，抓住大陆发展机遇，享受两岸关系和平发展、融合发展红利，在推进中国式现代化的伟大进程中共同发展进步。

北京市台联党组书记袁海鹏表示，两岸青年好，两岸未来才会好，希望在研习过程中，学子们能够领略中华传统文化的博大精深，了解京津冀协同发展的实践成果，看到祖国大陆的发展成就，共享大陆发展机遇，与大陆青年互学互鉴、相依相伴、同心同行，共同推动两岸关系融合发展、和平发展。

台湾学子重走科举路研习营创办于2018年，已成功举办3届，先后邀请铭传大学、华梵大学、树德科技大学、台南大学、逢甲大学等10所台湾高校的师生和在京台生、台青等70余人参与，60%的营员为首次来大陆的学生，活动涉及福州、广州、梅州、汕头等地。

(责编：李依环、郝孟佳)