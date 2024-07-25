原标题：北京出台16条措施 加快培育数字人才

北京市人力资源和社会保障局等9部门近日共同发布《北京市加快数字人才培育支撑数字经济发展实施方案（2024—2026年）》（以下简称《方案》），出台16条措施，计划用3年左右时间，培养4类数字领域人才，增加数字人才有效供给，形成数字人才集聚效应。

《方案》指出，北京市将通过改进人才引进机制、创新人才评价机制、健全人才激励机制、优化人才流动机制，鼓励将数字人才纳入各类人才计划支持范围。

在人才激励上，引导企业建立健全符合数字人才特点的企业薪酬分配制度；在人才流动上，鼓励数字人才在京津冀三地流动。

《方案》明确，北京市将以数字产业化和产业数字化为核心，着力培养数字战略科学家、数字领军人才、数字技术人才和技能人才4类数字领域人才。

数据显示，2023年北京实现数字经济增加值1.87万亿元，同比增长8.5%。2024年上半年，北京市数字经济政策法规体系不断完善、新型基础设施超前布局，数字经济发展已进入关键时期。

（记者华凌）

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