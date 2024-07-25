原标题：山东青岛力争到2026年 新引进超45万青年人才

记者7月24日从山东省青岛市人力资源和社会保障局获悉，青岛市近日发布《青岛市青年人才集聚三年行动计划（2024—2026年）》（以下简称《行动计划》）。《行动计划》提出力争到2026年，新引进青年人才45万人以上，青年群体占青岛全市就业人员的比重保持在70%左右。

《行动计划》提出，对怀揣创新创业梦想的青年人才，青岛将积极搭建全链条支持保障体系。以“青岛市创业赋能中心”为基地，青岛将为处在不同创业阶段的青年人才提供服务，帮助他们提升创业实践能力。聚焦青年人才的创业需求，青岛将建设大学生湛山创客工厂、博士后创新创业园，引入专业化运营机构，提供场租减免、创业孵化、政策咨询等服务，降低青年人才创业成本。

针对高层次人才创业群体，青岛市将完善“人才金、人才贷、人才险、人才债”联动式金融链条，强化创业融资支持，助力初创企业快速发展。

为留住青年人才，青岛将加强青年安居服务保障。面向来青岛求职的青年人才，青岛在全市范围内新建100余处青年人才驿站。面向新就业青年人才，青岛建设一批示范性青年人才社区，为青年人才提供高品质租赁住房服务。

（记者宋迎迎）

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