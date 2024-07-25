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江苏南京秦淮区“人才新政10条” 赋能低空经济发展

2024年07月25日08:21 | 来源：科技日报
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原标题：江苏南京秦淮区“人才新政10条”　　赋能低空经济发展

年轻人在江苏省一人才社区的健身房运动。 新华社记者 杨磊摄

年轻人在江苏省一人才社区的健身房运动。 新华社记者 杨磊摄

江苏省南京市秦淮区近日举办“人才引领，科技赋能”低空智能网联、工业级无人机产业人才发展大会。会上，南京市秦淮区面向低空经济发展需求，发布“人才新政10条”。

据悉，新政聚焦“引、育、用、留、服”全链条，从人才引进、激励保障、人才培养等方面提出10条具体措施。新政覆盖顶尖人才、创新创业人才、中青年人才，给予符合条件的人才最高300万元安家补贴，用真金白银保障人才创新创业。

中国科学院院士陈光作为特邀嘉宾出席活动，并对秦淮区低空经济产业发展提出建议。

会上，江苏省南京市秦淮区委副书记凌向前说，秦淮区长期致力于为人才营造创业无扰、创新无忧的舒适环境，支持人才实现自我价值，让人才没有后顾之忧、心无旁骛地创新创业，让更多科研成果在秦淮区落地生根。

活动现场，校地企多项低空经济领域合作项目、产业项目签约落地，南京白下高新技术产业园低空经济产业园区、秦淮区工业级无人机科技人才创新中心揭牌。（记者张晔）

(责编：郝孟佳、李昉)

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