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我的暑假有滋味

2024年07月25日05:41 | 来源：人民网－人民日报海外版
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庄佳韵

李天逸（右一）在听茹教授（左一）讲解

费静茹 宋柏林摄

杨涵

李红序

吴帅

在森林保护实践中坚定理想

■ 庄佳韵  北京  大学生

“鞘翅目瓢虫科”“膜翅目胡蜂科”“蜉蝣目蜉蝣科”……看着面前一盒盒贴好标签、排列整齐、形态各异的昆虫标本，我又回想起前些天的那段经历。

我是北京林业大学林学院森林保护专业的一名学生，这个暑假，我来到北京市怀柔区宝山镇四道村月鞍山林场，开展森林保护实践。

每天清早，伴着山间的薄雾和一声声鸟鸣，我和老师、同学们一同上山，开始标本采集工作。在老师的指导下，我们对一草一木进行记录和采集，利用捕虫网等工具捕捉昆虫。夜幕降临，工作却未停止，正是捕虫的好时候。竖起支架、撑开幕布、接上汞灯，一处灯诱点在大家的协作下迅速被架好。不一会儿，趋光的虫子们就布满了整张幕布，上下翻飞。我与同学们守在一旁，找准时机，将一只又一只“收入囊中”。

到了深夜，我和同学们依然泡在制作标本的教室里，埋头制作昆虫标本。这是我第一次亲自上手制作标本。这个过程并不容易，我拿起镊子，小心翼翼将一只只昆虫从三角包中取出，先一点一点调整翅膀的姿态，再用硫酸纸和昆虫针固定，让它看起来依旧轻盈飘逸。这是一次宝贵的学习机会，让我得以从细节上识别、辨认形形色色的昆虫，更让我学会了以制作艺术品的耐心和敬畏去面对这些自然的馈赠。

采集、制作标本的过程，也是我和同学们互帮互助的过程。最初，面对这些植物和动物时，我还带有一丝紧张。但在同学们的帮助下，临近结束时我已经能独当一面。

制作完所有的标本，为期两周的暑期实践就算告一段落。这些标本正在学校实验室里整齐排列，用于辅助下一届学生的专业课学习。

虽然辛苦，但这段经历仍弥足珍贵，在提升专业技能的同时，也使我积累了宝贵经验，更让我坚定了自己的理想：作为一名森林保护专业的学子，我会好好学习，快快成长，为保护森林、保护地球贡献自己的青春力量。

（黄慧莹采访整理）

真切感受科学家精神

■ 李天逸  河南新乡  中学生

我是河南新乡市第二十中学的八年级学生。以前，我从未切身感受到：小麦会有这么重要，种麦也有那么多学问。

在我们校园，开辟有一小块的农业劳动实践基地。劳动课上，老师常带领我们在此播种、浇水、施肥，直到夏天，收获了金灿灿的粮食。在一学年的劳动实践中，我发现有的小麦因大风倒伏了、长势不佳，有的小麦却安然无恙、穗大粒饱。老师说，这是因为所种小麦品种不同，而良种背后离不开为此默默付出的育种专家。

趁着暑假，为更通俗易懂地揭开小麦育种的奥秘，学校组织我们来到河南科技学院小麦研究中心，让我大开眼界。给我们讲解的是全国人大代表、知名小麦育种专家茹振钢。与脑海中想象的科学家形象不同，茹教授皮肤黝黑，为人和蔼，就像是一名朴素的农民伯伯。他说，皮肤颜色是太阳“烤验”出来的，育种家只有常常蹲守田间地头，才能解决农民想要解决的问题。

小麦研究中心面积不大，但麻雀虽小、五脏俱全。这里曾培育出多个高产品种，其中不乏国家科技进步一等奖。透过一块块知识展板、一件件研究仪器、一件件种子标本，我们一边看、一边听。茹教授谈吐幽默，用权威的数据、生动的故事，介绍了我国小麦生产成就、河南小麦育种成果。他还以拉家常的方式，分享了自己和小麦40多年的不解情缘。

我了解到，研究小麦育种的过程辛苦且枯燥，需要反复试验、培育。一个新品种、一粒新种子，从实验室到走入大田，周期有时长达10年。我想：人生有多少个10年呀？他们数十年如一日，一辈子只在做一件事，让我真切感受到什么才是科学家精神、工匠精神。正是无数科研人员的默默付出，中国种子才能更加优质，粮食安全才能得到保障。

我们这代青少年，生逢一个好的时代。作为一名中学生，我要从节约一粒粮食做起，杜绝“舌尖上的浪费”，为中国的粮食安全贡献一份微薄之力！

（本报记者  张文豪采访整理）

大成果离不开点滴积累

■ 费静茹  甘肃陇南  中学生

回想起话剧《徐躬耦》里的一幕幕场景，直至现在，我心里仍不平静。

观看话剧的前一天，2024年青少年高校科学营兰州大学分营正式开营。我来自甘肃省陇南市成州中学，这是我第一次参加科学营活动，也是第一次来到兰州、来到兰州大学。

作为一名高中生，在平常的学习中，我了解到了很多科学家的故事，但是，科学家好像离我很远，我应该怎么向他们学习？科学营组织的这场话剧表演给了我很大启发。徐躬耦是中国著名核物理学家、教育家。在英国学习取得博士学位后，他谢绝导师挽留和丰厚待遇，毅然回国。后来，徐躬耦到兰州大学任教，扎根西北，为祖国核科学事业的发展艰苦奋斗。他的故事让我深受感动，并且暗暗下定决心，要好好学习、脚踏实地，将来在某一科学领域发光发热，为祖国贡献一份力量。

除了坚定这种认知，我还和其他200多名中学生一道，对科学世界有了更丰富的认识。几天时间里，从参观国家重点实验室的科普展览，到听取周又和院士深入浅出的报告，再到参加各种名师讲座，不同活动揭示出同一个道理：科学的世界多姿多彩，科学家成长的故事也各有特色。

不仅只是学习，我还亲自上手感受科学世界的奥秘。在甘肃科技馆，我反复进入“镜面迷宫”体验区，思考光反射的原理；在不同实验室，我和同组成员们参与多项科学实验，亲眼观察到“点水成冰”“练成火焰掌”……此前只存在书本上的知识，此刻演变成直观感受。

虽然这些实验都比较基础，但顺利完成后，我和伙伴们仍然很激动。负责这次科学营学生组织工作的林令辉也告诉我们：“大成果离不开一点一滴的积淀，有了兴趣就坚持下去，久久为功。”

暑假后，我即将升入高二，这次科学之旅让我坚定了目标。我想把科学家的故事讲给更多同学听，他们的精神会一直激励我们努力前行。

（本报记者 宋朝军采访整理）

学会沉着冷静、保持耐心

■ 杨涵  湖南长沙  小学生

我就读于湖南长沙理工大学子弟学校，终于迎来了期盼已久的暑假。此前在阅读文学作品中，我就被国际象棋这一充满智慧的运动所吸引，因此早早制订了计划：趁暑假，学会国际象棋！

很幸运，我的爸爸妈妈非常支持我，带我报名参加为期一个月的国际象棋暑期班。第一天，我兴奋地走进教室，遇见同样对国际象棋充满热情的小伙伴们。老师从最基本的棋盘布局、棋子走法开始讲起。随着课程的深入，我也从掌握皮毛到逐渐进阶，并且不再局限于听课，开始尝试与小伙伴们对弈。学会识别并使用简单的战术机会，如“牵制”“双将”“闪击”等。每一天，我都能感受到自己棋艺的进步，收获满满。

最后一节课前，老师宣布将举行结课比赛，为了能够在比赛中拿出好的表现，我便缠着爸爸陪我练棋。在中国象棋上，爸爸可是一个不折不扣的高手，但从来没接触过国际象棋。我想趁这一机会，取得对爸爸的首胜。

爸爸拗不过我，答应了和我比赛的要求。我一边摆棋子，一边给他科普规则。开局之际，趁对手立足未稳，“我军”气势如虹，接连拿下对方“车”“马”“王后”等，胜利天平逐渐朝我倾斜。眼瞅着要获得胜利，我不禁大声喊道：“外婆，妈妈，快来观战呀，我马上要获胜了！”可没承想，姜还是老的辣。由于我的沾沾自喜，一个不留神，“敌军”残存的军队就已经“兵临城下”了，把我“将死”，我输了个彻彻底底。

一瞬间，我想起了老师说的话：国际象棋瞬息万变，任何时候都要沉着冷静、保持耐心。学习国际象棋，也要学会如何面对胜负、压力和挑战。有了这次的教训，我在结课比赛中更加沉稳，并一连击败了此前赢不了的小伙伴们。

一次次棋盘上的“厮杀”，让我受益匪浅，也为我的暑假留下了美好的记忆。

战胜自己，增强勇气和毅力

■ 李红序  贵州遵义  大学生

一放暑假，在我的学校——遵义职业技术学院组织下，我们来到了位于贵州省绥阳县温泉镇的双河溶洞群，这是中国最大的溶洞群。其主体部分双河洞，是目前已知的亚洲第一长洞。

尽管之前在书上或网上看到过许多照片，但真正进入到洞里，我和同学们都不约而同地“哇”了一声。灯光五彩斑斓、相互交织，洞中景观如梦似幻。透过灯光，我看到了那些造型各异的岩石，感叹大自然的鬼斧神工。

在洞内，我还第一次体验了飞拉达项目。进洞前，教练让我们穿上探洞服，连体长袖长裤。一进入洞口，凉风哗哗吹来，洞内就像一个天然的大空调房。出发前，教练仔细讲了安全须知。我们认真听着，丝毫不敢马虎。

开始攀爬，才发现远比想象中要困难。这需要手脚并用，考验我们的体力和耐力，心理素质也要过硬。攀爬时，人距离洞底有50至80米的距离，身下有地下暗河，最深处达20多米。攀爬过程中，我还不时用手机拍摄，暗河是透亮的绿色，十分壮观。直至今日，翻看相册的时候依旧回味无穷。

最惊险刺激的则是洞里那段“走钢丝”的路线。有两条平行的钢丝绳，需要上面扶着，脚下踩着，小心翼翼地走过去。这可一点都不能走神，稍不注意踩空就会掉下去，虽然有安全设备保护我们，但还是挺吓人的。幸好我和同学们都顺利通过。

攀岩之前，我站在下面看，觉得很高，很难爬。可是当我真正开始攀爬，并且一步一步往上走，达到最高处的时候，成就感油然而生——我战胜了自己。在攀爬过程中，我和同学们相互鼓励，为对方搭把手，这些团队协作的瞬间也令人感动。飞拉达不仅增强了我的勇气和毅力，还让我收获了满满的团队荣誉感。

这次来双河洞，我了解到了许多关于洞穴的知识，看到了壮美的地下山河，惊叹大自然是如此美丽。我要把自己的家乡，把自己喜欢的景点分享给更多的人。

（本报记者  陈隽逸采访整理）

立志做武术文化的传承人

■ 吴帅  福建泉州  小学生

前不久，我参加了福建省泉州市少年儿童武术套路锦标赛，展示了家乡永春县的白鹤拳，获得第五名的好成绩。这次比赛中，来自泉州各地的小伙伴们分别展示了长拳、南拳和短器械、长器械及初级套路等项目。我们既展示了自己勤学苦练的成果，又见识了其他同龄人的长处，开阔了眼界。

今年是我练习白鹤拳的第六个年头。从幼儿园大班开始，我就在假期跟着翁公祠武术馆的潘琼琪老师练习，产生了 浓厚的兴趣。“白鹤展翅”“青龙出水”“孩儿捧花”……这些年，我学习了很多永春白鹤拳的套路，感觉自己越打越有气势，身板也越来越挺拔。

这个暑假，老师继续开设了永春白鹤拳暑假传承班，包括我在内的十几个孩子报名参加7月的课程。我几乎天天上午都会去武术馆上课。有时，老师还会组织我们去永春县五里古街的白鹤广场展示拳法，好多游客会停下看我们打拳。“嘿，哈！”一招一式，博得现场游人的阵阵欢呼。在这个过程中，我锻炼了胆量，也发现了自己的不足。

老师经常和我们说，永春白鹤拳是非物质文化遗产。它将白鹤的灵动姿态糅合于少林拳法之中，还和咏春拳等拳种有着千丝万缕的联系。我们的武术馆也有90多年的历史。我感觉，学习武术不仅能强身健体、改变精神面貌，还能了解和传承武术的精神和文化。大家都来看我们展示拳法，我很有成就感。

现在，我对白鹤拳的基本拳法套路已经掌握得比较熟练了。我想趁着这个暑假再提升一下自己，特别是多练练棍棒等器械的动作套路，把身体练得再壮实一点，让自己看上去更有精气神。

老师说我练武的悟性很不错。我热爱武术。我会在课业之余坚持练武，锻炼好自己的身体，做永春白鹤拳武术文化的传承人。

（本报记者  施  钰采访整理）

本版照片除署名外，均为受访者供图

(责编：袁勃、李依环)

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