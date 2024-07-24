人民网北京7月24日电 （记者李依环）《京津冀蓝皮书：京津冀发展报告（2024）》（下称“报告”）日前在首都经济贸易大学发布。报告提出，产业高质量协同发展是京津冀协同发展向纵深推进的关键支撑。为此，要推动产业链与创新链深度融合，提升产业链现代化水平，要保持制造业适度规模，积极推动制造业朝高端化方向发展。

发布会上，北京市发展和改革委员会党组成员、北京市推进京津冀协同发展领导小组办公室副主任、京津冀联合办常务副主任刘伯正回顾了京津冀协同发展重大国家战略提出的历史背景和各阶段工作思路，并从减量发展和结构调整的视角就京津冀经济增速变化的原因作了详细介绍。

首都经济贸易大学党委副书记、校长吴卫星表示，首经贸愿为京津冀协同发展继续搭建研究平台、学术交流平台，充分发挥服务首都发展及服务现代化首都都市圈建设的智囊团和思想库作用，与各方共同谱写京津冀协同发展的新篇章。

首都经济贸易大学特大城市经济社会发展研究院执行院长叶堂林介绍，报告不仅对京津冀制造业、服务业和数字产业等重点产业进行了深入研究，并从创新赋能和高水平对外开放两方面探讨了如何通过科技创新与制度创新“双轮驱动”来推动区域产业发展，还从产业集群打造、产业走廊构建、产业链与创新链融合发展等角度探讨了产业高质量发展的路径。

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