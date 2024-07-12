原标题：高校毕业生等青年就业服务攻坚行动开展

人力资源社会保障部11日发布通知，部署启动2024年高校毕业生等青年就业服务攻坚行动。行动以“助力攻坚 就创青春”为主题，于7月至12月开展，对2024届离校未就业高校毕业生和登记失业青年集中提供政策落实、招聘对接、困难帮扶、能力提升、权益维护等不断线就业服务。

通知明确，为未就业毕业生等青年提供求职指引和便利，集中发布致高校毕业生一封信和公共就业人才服务机构清单、就业创业服务清单、就业创业政策清单。推广未就业毕业生求职登记小程序，开放线上线下求助渠道，允许未就业毕业生在户籍地、常住地、求职地进行失业登记或求职登记。对未就业毕业生等青年落实实名就业服务，提供至少1次政策宣介、1次职业指导、3次岗位推介、1次技能培训或就业见习机会。实施困难帮扶专项行动，将脱贫家庭毕业生、残疾毕业生、长期失业青年和求职补贴发放对象纳入帮扶台账，推进分层分类就业帮扶，优先提供指导服务，优先推荐就业岗位，优先开展培训见习。

通知提出，开展政策进校园、进社区、进企业活动，公开办理流程，明确办理时限，推行“直补快办”“政策计算器”等服务方式。推进“职引未来”系列招聘，广泛收集有利于毕业生发挥所学所长的就业岗位，开展专业化、行业性、分区域的招聘活动。未就业毕业生较为集中的城市和用工密集的地区每周至少举办1次专业性招聘活动，每月至少举办1次综合性招聘活动。（记者邱玥）

(责编：李昉、郝孟佳)