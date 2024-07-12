原标题：新工艺将旧衣服分解成有用分子

据英国《自然》杂志网站日前报道，美国特拉华大学的工程师开发出一种化学处理工艺，能高效地将织物分解为可循环再利用的分子。研究人员指出，如果扩大规模，该技术有望显著缓解时尚行业面临的废物堆积问题。

时尚潮流行业每年产生数百万吨衣物废物，据估计，只有不到1%的废物得到有效回收，近四分之三的二手服装最终或被焚烧，或被填埋于垃圾场。此外，海洋中超过三分之一的微塑料来自服装。因此，开发新技术以妥善处理这些废物至关重要。

传统上，许多回收方法依赖于物理手段，将废物分离成原材料。但这些物理方法并不适合处理纺织品。因为织物往往由多种材料，如棉花与聚酯等混合而成，机械回收技术很难将多纤维纺织品分离成可以再次使用的产品。

在最新研究中，研究人员采用了微波辅助糖酵解的化学反应方法，在热量和催化剂的帮助下，可以将大分子链（聚合物）分解成更小的单元。

研究人员借助这一方法来处理由不同成分组成的织物，包括100%由聚酯组成的织物，以及聚酯和棉各一半的织物。结果显示，对于纯聚酯织物，该方法能将90%的聚酯转化为名为BHET（对苯二甲酸乙二醇酯）分子，这种分子可以被直接回收以生产更多聚酯织物。另外，应用这种方法处理聚酯与棉混合织物时，既可以分解聚酯，也可以回收棉花。

研究结果表明，氨纶会被分解成MDA（3,3’-二甲氨基联苯）分子；尼龙和棉花一样，可以被完整地提取出来。特别是，整个反应过程只需15分钟，极具成本效益。

研究人员估计，随着技术的进一步优化，反应时间有望进一步缩短。届时，全球88%的服装废弃物可望实现回收利用。

（记者 刘霞）

(责编：郝孟佳、李依环)