原标题：黑土健康增粮关键技术成功创制

记者从中国农业科学院获悉，在黑龙江省北大荒闫家岗农场-中国农科院黑土地保护创新基地，中国农业科学院11日召开重大科技任务“黑土健康培育与增粮关键技术研究及示范”现场观摩会。田间试验结果显示，与当地常规土壤管理技术相比，黑土健康增粮关键技术可以提高土壤有机质0.2～0.3个百分点，化肥减量10%～20%，使作物增产8%～15%。目前，该系列技术推广面积已达300万亩，辐射带动800万亩，为黑土地粮食产量再创新高奠定基础。

黑土地是我国重要的粮食生产区、最大的商品粮生产基地。然而，近年来肥沃的黑土出现“变薄、变瘦、变硬”的退化现象。为了把黑土地保护好、利用好，保障国家耕地安全和粮食安全，2022年中国农业科学院启动耕地领域重大任务，主要针对黑土在高强度利用下“变薄、变瘦、变硬”的问题，贯彻“用养结合、护理相济、全域实践”的总体技术路线，以农业资源与农业区划研究所为牵头单位，联合作物科学研究所、农业环境与可持续发展研究所、农田灌溉研究所、农业农村部南京农业机械化研究所以及黑龙江省农垦科学院等优势科研力量实施协同攻坚。

据悉，经过两年半的研究，中国农科院科研团队目前已经建立了以北大荒闫家岗农场为核心的“一主四辅”黑土地保护研究网络，在秸秆颗粒化还田、作物养分智能化推荐、新型专用缓控释肥一次性施用等黑土保护关键卡点实现创新突破，形成了以黑土保护性农业增粮技术、秸秆牧草肥饲化综合利用技术、有机无机配施定向培肥技术、黑土侵蚀与压实生态阻控消减技术为主的黑土健康增粮关键技术体系，在耕层风蚀水蚀有效消减、黑土有机质快速恢复、土壤生物健康培育和耕地产能稳步提升等方面收效显著。（记者 杨舒）

(责编：李昉、李依环)