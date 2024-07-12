杜老师：

有人把“暂停”的“暂”读成为zhǎn，请问这种读法是否妥当？谢谢。

河南读者 姜女士

姜女士：

过去，“暂停”的“暂”曾被注成两种读音。例如1937年出版的《国语辞典》中“暂”的推荐读音是zhàn，另一个读音是zàn。新中国成立后，1957年10月发表了《普通话异读词审音表初稿》，其中“暂”的读音确定为zàn。后来的规范也都承袭这一做法，如1985年12月公布的《普通话异读词审音表》中，“暂”的读音规定为“统读”zàn。各类工具书据此也都给“暂”只注zàn一个读音。

由于过去“暂”曾被注为两个读音，也由于口语中时常有人把“暂”读为zhǎn或zhàn，有的工具书特别提醒读者注意“暂”的读法。例如《新华多功能字典》中说：“‘暂’读zàn，北京口语多读zhàn，zhàn是异读。”《现代汉语规范字典》（上海辞书出版社，2015年版）中说：“（暂）音zàn，不读zhàn或zhǎn。”《商务馆小学生字典》说：“‘暂’读zàn，不读zhǎn。”

注意下面例句中“暂”的读音：

（1）这本书的名字暂（zàn）定为《小山村的故事》，出版时还可以调整。

（2）该条文只是一个暂（zàn）行条例，过几个月会出台正式的规定。

（3）他扛起行李，暂（zàn）别故乡去省城求学。

（4）该条例的修订工作暂（zàn）告一段落，等上级批示后再修改。

（5）你暂（zàn）且回去，等有了消息我会第一时间通知你。

（6）跟老李的相逢虽然短暂（zàn），但他给我留下了很深的印象，他是一个可以信赖的人。

《语言文字报》原主编 杜永道

(责编：李依环、李昉)