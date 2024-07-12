据新华社厦门电 （记者付敏）海峡两岸高校文化与创意论坛（2024）暨短视频创作营7月9日在华侨大学厦门校区开幕。来自台湾艺术大学、台北科技大学、淡江大学、金门大学、华侨大学等两岸19所高校的130位青年师生将在7天的时间里，在厦门、泉州用影像记录中华文化。

本次活动以“家的影像 心的连接”为主题，两岸青年大学生将听取专家报告，探访厦门影视产业基地和MCN机构，考察大陆影视及网络传播产业，并携手深入厦门、泉州的大街小巷，选取红砖古厝等联合创作短视频，记录、讲述“家”的温暖与感动，用影像的力量唤起两岸青年情感共鸣，共同弘扬中华优秀传统文化，坚守两岸同胞共同的精神家园。

祖籍泉州的金门大学学生李睿爵说，来到厦门有种回家的感觉，“这个活动给两岸青年提供了一个认识彼此、交流思想的平台。我非常期待在未来几天深入了解闽南文化，用短视频记录厦门、泉州的文化传承。”

来自台湾艺术大学的曾子晏表示，期待通过此次活动更好地了解大陆的影视产业发展情况。他说：“我对影视有浓厚的兴趣，想要看看大陆影视产业是怎么运作的。”

华侨大学青年联合会会长王晶介绍，本次论坛已于5月份启动以“家”为主题的短视频作品征集，共吸引两岸300余位学子积极参与，收到63件短视频作品。这次创作营专门邀请电影人、媒体记者、高校教师担任创作导师，指导两岸学子开展创作。

“我们希望两岸学子用影像记录交流瞬间，通过在厦门、泉州的采风，感受‘家’的文化，传承中华文化。”王晶说。

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