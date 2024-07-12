原标题：最大规模泛癌种脉管系统全息细胞图谱构建

记者11日从重庆大学获悉，该校附属三峡医院印明柱教授团队首次构建了最大规模的泛癌种脉管系统全息细胞图谱，为充分理解肿瘤血管生成的复杂过程提供了全景视角，同时为临床肿瘤精准治疗提供了科学依据。相关成果在线发表于国际学术期刊《自然》上。

“肿瘤的发生与进展和血管的生成息息相关。”印明柱解释道，血管像人体内的交通系统。肿瘤作为侵略性疾病，就是靠着血管运输营养得以增殖及转移。不过肿瘤到底是如何作用于脉管系统，脉管系统在各个癌症中的特点如何，这是业界一直关注的焦点和研究方向。

得益于近年来单细胞测序技术的发展，研究人员能够以前所未见的分辨率研究生命的基本单位——细胞。相比影像学技术，单细胞测序技术能够更为清晰直接地“告知”疾病机理。印明柱介绍，团队收集解析了人类31种恶性肿瘤单细胞转录组测序数据，对泛肿瘤微环境中血管内皮细胞、淋巴管内皮细胞和血管周围细胞的共性与特性功能分群进行了深入剖析，清晰阐释了肿瘤诱导血管生成各个阶段主要组成的细胞类型及功能特征。

“单细胞测序平台主要依托于我们建立的医学数据中心。此平台主要负责将单细胞测序技术和大数据进行结合，从而绘制出泛癌种脉管系统全息细胞图谱。”印明柱告诉记者，这相当于为研究肿瘤提供了“数字档案”，各个肿瘤的发病机制、诊疗靶点以及肿瘤演进特征都能一一查到。

通过单细胞测序技术，他们还发现肿瘤诱导的血管在出芽起始阶段出现尖端细胞，研究这类细胞的占比可以知道抗血管生成治疗效果。“这些研究成果可以为肿瘤精准化治疗提供科学依据。”印明柱说。

印明柱表示，团队正在根据以上研究结果，全力推进产学研一体化工作，为进一步推进抗血管生成治疗疗效的评估与临床应用奠定基础。同时，团队正在与诺贝尔物理学奖获得者、欧洲科学院院士费伦茨·克劳斯开展合作，双方将共同推进阿秒脉冲技术在肿瘤微环境异质性研究中的应用，为肿瘤早期诊治提供新方法。

（记者 雍黎）

(责编：郝孟佳、李昉)