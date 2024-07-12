原标题：香云纱染整技艺“动”起来

“我们把香云纱染晒过程游戏化，把它变成了一个游戏任务。用户完成整个染晒工序，就能获得属于自己的香云纱纪念品。”香港科技大学（广州）计算媒体与艺术学域硕士研究生蔡嘉雯7月9日向科技日报记者介绍，香云纱的“新生”需要更多表达方式。

记者佩戴上VR设备，通过蔡嘉雯团队设计的香云纱艺术装置，在虚拟的太阳光线下，亲身体验了一番香云纱染晒的五大工序，感受国家级非物质文化遗产——香云纱染整技艺的魅力。

香云纱是世界纺织品中唯一用纯植物染料染色的丝绸面料，被纺织界誉为“软黄金”。2008年，香云纱染整技艺入选国家级非物质文化遗产名录。

一匹香云纱的诞生，需要经历“三洗九煮十八晒”，用时至少一年。仅是香云纱染整工艺流程，就包括浸莨水、晾晒、洒莨水、封茛水、煮练、卷绸、过泥、洗涤、晒干、摊雾、拉幅、整装等十多道工序，前后历时15天。

“受天气和时间所限，即使游客来到香云纱博物馆或工场，也不一定能看到香云纱的染晒过程，没法切身了解香云纱繁复的染制工序。”蔡嘉雯认为，香云纱文化“养在深闺人未识”，现有的香云纱博物馆缺乏交互设计，难以吸引年轻人了解和传播。

为了唤起人们对香云纱染整技艺的关注，她和同学向导师、香云纱专家征求意见后，决定研发香云纱交互装置，借力科技让香云纱天然染晒工艺“动”起来。

记者这次所体验的染晒过程，仅是香云纱交互装置中的一个环节。蔡嘉雯介绍，体验者可构想原型空间、进行建模、搭建交互装置实物，并用生成式人工智能（AIGC）技术获取数据、生成纹样，最后通过激光将纹样雕刻在香云纱上。体验者在完成所有工序体验后，可获得一份独一无二的香云纱纪念品。

“这个‘移动博物馆’，利用虚拟与可触及的体验来解决天气与地域演示的限制。”蔡嘉雯说，团队希望通过多模态人机交互，比如增加真实光线、触感变化等，提升体验者对香云纱复杂染整工艺的记忆能力。

为吸引年轻人和游客关注香云纱文化，蔡嘉雯和团队仍在对香云纱交互装置的功能进行创新。“非遗的延续不能只靠博物馆，未来，我们想将这种交互模式应用于其他非遗文化传承，带动更多年轻人了解非遗文化、弘扬传统文化。”蔡嘉雯说。

（记者 叶 青 通讯员 卢梦舟）

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