钟芳蓉在北京大学考古文博学院毕业典礼上发言。校方供图

人民网北京7月11日电 （记者李昉）曾被网友称作“考古圈团宠”的钟芳蓉，日前在北京大学考古文博学院毕业典礼上作为本科毕业生代表发言。与四年前一样，她的毕业同样受到了众多关注。11日，北京大学官方发文，向钟芳蓉送出祝福：“去敦煌！北大钟芳蓉，祝福你！”

钟芳蓉上一次出圈在7月8日，甘肃省文物局公布2024年直属事业单位校园招聘面试成绩。她在敦煌研究院石窟考古（考古学、大学本科）仅招聘一人的岗位面试中取得了92.40分，以该岗位第一的面试成绩进入后续体检环节。

钟芳蓉表示，自己去敦煌主要从事的工作内容是编写敦煌石窟的考古报告，她十分期盼自己入职之后能为敦煌石窟考古报告的编写贡献自己的一份力量。谈及希望在职业生涯中达成哪些成就，钟芳蓉的回答保持着一如既往的沉静：“还没有想，我觉得就能做一点是一点。”

记者梳理发现，从入学到毕业，钟芳蓉一直备受瞩目。2020年夏天，钟芳蓉在高考中考出了676分的好成绩。在选择报考专业时，她考虑的因素再纯粹不过：热爱。在钟芳蓉报考北大考古文博学院后，各地的博物馆和考古机构纷纷为她送上了“考古豪华大礼包”，一时间，她被网友称为“考古圈团宠”。

2020年秋天，初入燕园的钟芳蓉跟随“感悟考古”课堂来到了陕西周原考古实习基地，深入考古发掘一线，体验考古生活。2021年4月和5月，钟芳蓉又在学院带领下，随队前往河北省阳原县泥河湾遗址和四川广汉三星堆遗址开展实践。大三暑假时，钟芳蓉到龙门石窟参加了“佛教考古与石窟寺研究专题研修班”。她说，“研修班对我的影响也很大。在这个过程中，我学到了很多关于佛教考古究竟该怎么做的一些知识。”

经过学习、研究和实践，钟芳蓉把佛教考古当成自己的方向。敦煌石窟作为中国石窟的缩影，是佛教考古研究绕不开的话题。在课程与知识的浸润下，对敦煌石窟的兴趣在她的心里不断生发。

2023年，在校友向母校捐赠仪式上，钟芳蓉与樊锦诗拥抱。校方供图

记者了解到，钟芳蓉四年前曾收到北大校友、敦煌研究院名誉院长樊锦诗先生的亲笔信鼓励。当时，她曾在给樊锦诗先生的回信中说：“希望能追随您的脚步，去选择北大考古，选择为考古献身，也希望找到心灵的归处。”四年后的这个夏天，钟芳蓉不忘初心，即将如愿受聘于敦煌研究院。

“钟芳蓉的北大时光的首尾联结为完满的一个圆。”北大的推文中写道，“两代人的身影在时空里重合，敦煌亦成为钟芳蓉的‘心之所归处。’一切都是最好的安排。”

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