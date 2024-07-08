原标题：教育助力农业中关村建设暨首都大学生主题社会实践活动在京启动

7月4日，教育助力农业中关村建设暨首都大学生主题社会实践活动启动仪式在北京市平谷区举办。北京市委常委、教育工委书记于英杰出席并讲话，教育部思想政治工作司司长魏士强，北京市政府副秘书长王颖捷，市委教育工委分管日常工作副书记李军锋，市委教育工委副书记、市教委主任李奕和平谷区委书记唐海龙，平谷区委副书记、区长狄涛，平谷区人大常委会主任刘震，平谷区政协主席李永生等出席，62所京内外高校领导和1200余名师生代表参加活动。

活动现场。主办方供图

于英杰在讲话中表示，建设农业中关村是市委、市政府立足首都现代化建设全局作出的重要决策部署，是落实农业强国战略、科技强国战略的重要举措，是推进国际科创中心建设的重要路径。北京涉农高校高端人才汇聚、科研实力雄厚，要提高政治站位，深刻把握高校服务农业中关村建设、助力新时代首都发展的使命责任，发挥学科资源和科技人才资源优势，为平谷农业中关村建设提供有力支撑。要用好“千人百村”等“大思政课”实践活动契机，引导学生发扬“自找苦吃”精神，强信念、壮筋骨，上好服务乡村振兴的首都特色“大思政课”。他勉励参加实践团队的同学们珍惜学习机会，深入研究探索，努力在服务经济社会发展第一线成长成才。

唐海龙在致辞中表示，去年举办第一届实践活动，同学们走村入户，开展各类研学活动，取得很好的效果。今年的活动主题更鲜明，将实施课题制，引导同学们聚焦小切口，解决真问题；内容更有特色，打造“村课”“村耕”“村播”“村晚”等活动，彰显青春力量；机制更灵活，创新校地常态化结对，实现长期结对、深入合作。“平谷是新时代城乡融合发展的窗口，期待同学们锻炼成长、收获满满，并希望同学们学成之后能到平谷发展，共建高大尚平谷。”

活动现场，中国工程院院士、中国农业大学校长孙其信，中国工程院院士、北京工商大学教授孙宝国，中国工程院外籍院士、荷兰皇家文理学院院士、荷兰瓦赫宁根大学教授、北京农学院特聘教授安东尼·比斯利，北京航空航天大学党委常委、副校长邓怡，清华大学美术学院教师孟超，分享服务平谷区域发展的工作情况。

会上，发布平谷区支持高校师生就业创业系列政策，实施高大尚人才培育计划、“博士农场”创建计划、优秀项目“托举”计划、创业人才孵化计划、人才安居保障计划、优秀人才涵养计划等“六大计划”，在就业创业、资金奖励、住房补贴、教育医疗等方面给予全方位支持，为打造高校大学生在京创业安家第一站提供支撑和保障。接下来的一个月，由1000余名高校大学生组建而成的236支实践团队，将走进乡村、了解农业、贴近农民，用专业所长和青春热情，开展知农大课堂、助农大比拼、务农大体验、亲农大舞台等实践活动。

为推进教育、科技、人才“三位一体”协同融合发展，支持平谷区加快建设一流农业中关村，做实做强农业产教融合新高地，北京市委教育工委、市教委和平谷区共同发布《汇聚首都教育资源助力推进农业中关村建设工作方案》，将集中力量开展市建共管学校“聚力共建”行动、高精尖中心“科技攻坚”行动、“千人百村”大学生暑期社会实践活动、北京高校大学生创业园建设行动、北京高校科技成果转移转化促进中心建设行动、劳动教育“聚智创新”行动等“六大行动”，汇聚首都教育资源和平谷农业中关村建设优势，携手共进，为平谷加快建设一流农业中关村贡献智慧和力量。平谷区与教育系统院校和科研院所签署助力农业中关村建设合作协议。

北京市委教育工委、市教委在平谷区设立北京高校大学生创业园、北京高校科技成果转移转化促进中心，将围绕高质量促进科技成果转移转化服务经济社会发展目标，为高校创业教育、创业指导、项目推介、融资支持、成果转化等提供“管家式”服务，打造“培育—孵化—推广”“研发—转化—生产”良性循环的工作链条，培养高水平专业化技术转移人才，为加快推进“两区”建设与国际科技创新中心建设提供有力保障。

会议部署“时代新人强国行”首都大学生主题社会实践活动和“千人百村”大学生暑期社会实践活动。这是首都高校迎接新中国成立75周年、推进“强国复兴有我”群众性主题宣传教育活动的重要环节。据悉，北京市委教育工委、市教委将发动千支团队、10万余名大学生，聚焦科技创新、乡村振兴、绿色发展、社会服务、卫国戍边等主题，奔赴首都一线和祖国各地，开展“看发展、讲成就、作贡献”系列活动，引导大学生在实践中深刻感受党和国家事业取得的历史性成就、发生的历史性变革。活动现场，与会领导为高校主题实践团队代表授旗。

活动当天，还开展了1场专题辅导和科技助力乡村振兴、文化赋能乡村振兴2场分论坛。平谷区委副书记葛海斌围绕高大尚平谷建设及乡村振兴工作作培训辅导。

（记者 王进文）

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