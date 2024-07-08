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“十四五”教育强国推进工程中央预算内投资超93%分配给中西部地区（新数据 新看点）

2024年07月08日08:31 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京7月7日电  （记者吴丹、丁雅诵）记者日前从教育部获悉：“十四五”教育强国推进工程中央预算内投资中，分配给中西部地区的比例超过93%，2023年安排中西部省份资金达60.7亿元。近年来，中西部地区各级各类学校办学条件明显改善，教师队伍整体素质显著提高，教育发展水平显著提升，支撑中西部经济社会发展的能力切实增强，教育现代化取得重要进展。

　　完善投入保障机制，把中西部教育置于全国教育总体格局中优先谋划。2023年，中央财政教育转移支付资金80%以上用于中西部省份，各地学校标准化建设进一步提速，校舍面积、设施设备配备达标率显著提高。中西部地区义务教育学校生均公用经费基准定额稳步提升，小学年生均达720元，初中年生均达940元。

　　推进教育数字化建设，扩大优质资源覆盖面。推动国家中小学智慧教育平台在中西部地区有效应用，2023年，每百人学生页面浏览量排名前10名的省份中，中西部地区占70%。“慕课西部行计划”面向西部高校提供20.7万门慕课及定制化课程服务，帮助西部地区开展混合式教学935.9万门次，学生参与学习达5.9亿人次。

　　加强教师队伍建设，培养输送一大批高素质教师。截至2023年，特岗计划为中西部地区1000多个县、3万多所乡村学校补充特岗教师约115万人；6所部属师范大学累计招收公费师范生14.82万人，其中约90%在中西部任教。“三区”人才支持计划教师专项计划、国家乡村振兴重点帮扶县教育人才“组团式”帮扶、国家银龄教师行动计划等系列支持计划累计向中西部地区选派25万余名支教教师，教师队伍整体能力素质持续提升。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月08日 01 版）

(责编：郝孟佳、李昉)

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