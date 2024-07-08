蒋云龙

一次采访中，石河子大学农学院党委书记赵思峰提到一个有趣现象：以前，农学是个“冷专业”，一年就有60多名学生申请转专业。而如今，申请转专业的只有个位数。这种变化，从一个侧面折射出新疆农业农村的发展情况。天山南北，越来越多的年轻人愿意投身农村这个广阔天地，是件好事！

笔者在新疆各地发现，越来越多的年轻人在农村找到了创业发展的机遇。科技小院，有推广良种良技的科技人才；田间地头，有敢想敢干的新型职业农民；广阔田野，更有扎根一线干实事的驻村干部；打开手机，聚焦乡村的博主和主播们让农村生活和农业产品抵达天南海北……

新时代以来，新疆农业生产方式发生的重大变革。以往，面朝黄土背朝天的耕作模式早已成为历史，锄头、镐头、背篓……家里的传统农具被送进了农耕博物馆。得益于高标准农田建设和农业科技创新，遥感技术、物联网、无人机、智能机械等新技术的推广普及，年轻人在田间劳作，用的是无人机、拖拉机、收割机的控制器。将智能化高端化的技术和设备应用在田野中，一人管好成百上千亩的农田，农业服务发展的半径上千公里。

年轻人扎根乡村，因为找到了干事创业的舞台。近些年，新疆优化向重点乡村选派第一书记和工作队制度，把驻村工作队派下去，把当地干部培养起来。各级干部聚焦乡村全面振兴，为有意愿投身乡村建设的年轻人才搭建了干事创业的舞台。正是看到了这一机遇，仅在新疆兵团共青团农场，就有50多名90后年轻新农人返乡。他们普遍认为，下地务农是比城里坐办公室累得多，但是干部支持、政策到位，他们干事创业有底气，未来有前景有奔头。

年轻人热衷回乡创业，离不开越织越密的政策体系。近日，新疆还专门出台103项措施，就为支持农业特色产业发展。总的看来，新疆农学相关岗位的需求量在不断增加。以石河子大学农学院为例，一届500多名毕业生，面对的就业岗位就超过了4000个，农学已成了热门专业。

当前，时代和科技的支撑，国家政策的引领，为新疆青年们提供了机遇。他们不怕苦、不怕累、爱农业、懂技术、善经营，成了新型职业农民。在这场青春与乡村的“双向奔赴”中，乡村日益呈现农业强、农村美、农民富的新图景。

(责编：郝孟佳、李昉)