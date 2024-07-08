本报香港7月7日电 （记者陈然）2024年香港爱国主义教育高峰论坛6日在香港会议展览中心举办。论坛以“弘扬科学家精神 陶铸新时代栋梁”为主题，旨在推动香港爱国主义教育高质量发展、培育更多爱国爱港新一代。

香港特区行政长官李家超在论坛开幕式上发表视频致辞说，特区政府重视爱国主义教育，最近成立的爱国主义教育工作小组已展开工作；期望社会各界同心协力，大力弘扬以爱国爱港为核心、与“一国两制”方针相适应的主流价值观，帮助香港青少年厚植家国情怀，锤炼过硬本领，成为可堪大任的栋梁之才。

当日，香港首个航天科普教育基地启动仪式也于同场举行。该项目由香港教育工作者联会与中国宇航学会自2023年9月起合作推展，如今即将落成并投入使用。

香港教育工作者联会主席黄锦良表示，相信基地的落成和启动将为香港青少年提供一个近距离接触航天科技、了解国家航天事业发展成就的平台，为香港的爱国主义教育注入新的活力和动力。

香港航天科普教育基地占地约1200平方米，分为7个主题展区，除了有航天服等实物展出外，还设立步入式天宫空间站核心舱的模型供参观者体验。

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