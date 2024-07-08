原标题：科技护航学生心理健康

“老师你好，我学习遇到了点困难，感觉精神很紧张，有什么办法放松一下？”近日，山东科技大学大学生心理健康教育中心心理一体化信息平台收到一条信息，预警系统马上启动。

这是该校汉语言文学专业学生徐进（化名）的一条心理咨询留言。心理咨询师乔杨接到留言后，从平台上调取出徐进入学以来的心理数字档案，对其做了一个简要的“心理素描”，有了这些铺垫工作，她建议徐进报名“VR放松”等活动。随即，徐进通过学校平台预约了心理设备体验活动。

智能打击宣泄、“VR放松”……科技设备记录了徐进的体验数据，平台很快对徐进反馈了一条如何调整情绪的信息，徐进也在宣泄中恢复平静，打开心结。

这是山东科技大学数字化、科技化赋能大学生心理健康的一个普通场景，把智能设备运用到大学生心理健康关爱上，是该校近年来积极尝试的一种做法。

“由于认知上的局限性，很多大学生不愿意主动走进心理健康室，也很少主动袒露自己的心理情绪。有问题不来，长此以往小问题会发展成大毛病，隐患更大。”山东科技大学大学生心理健康教育中心主任李淑娜说，为了解决这个问题，学校尝试打造智能化体验设备，借助科技力量，吸引学生参与进来。从最初的只能预约来访到全天候的数字科技，关爱悄悄“变身”。

学校每年秋季会开展新生心理健康状况调查，为每一位学生形成一份“心理健康状况报告”，这是心理关爱的初始参考；然后开展心理普查，筛查出需要重点关注的人员；辅导员每个月还会将学生心理健康状况形成“心理月报”上传至学校心理一体化信息平台，和之前沉默的纸堆材料不同——通过上传的数据，平台已经连续五年实现对学生心理状态的动态分析。

“分析得到的每一个数据，都要精准呵护。”李淑娜表示，针对预警数据，学校设置了科技化的体验项目。“车技竞赛”“痛击压力”……两个月的时间里，已有1800余名学生参与体验，有效提升了学生对心理服务的认知度和接受度。

大学生通过参加活动缓解焦虑后，在使用设备时产生的行为记录又会汇总到大学生心理健康教育中心的心理健康数据库中，一生一档，学校可以更全面地监测学生心理状态变化，实现关注、预警、干预、跟踪的闭环。

据悉，通过科技赋能，山东科技大学已为所有在校生建立心理健康档案,每年通过心理咨询、心理设备体验和心理健康活动服务学生达3万人次。与此同时，学校还在周边社区建设了“心理育人社会服务实践基地”，面向青岛市20余所中小学开展“心理服务进中小学”公益活动，借助科技力量，不断丰富高校服务社会的形式，提高社会服务功能。

（记者 刘艳杰 通讯员 任 波）

(责编：李昉、郝孟佳)