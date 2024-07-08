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合唱引领，以美育人

——江苏开展“童声里的中国”合唱活动

2024年07月08日08:16 | 来源：光明日报
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原标题：合唱引领，以美育人

“中国的笑容里有我，我就是那甜蜜的酒窝。中国的春光里有我，我就是那盛开的花朵……”“七一”当天，稚嫩的歌声从江苏苏州工业园区星湾学校飘出，四支少儿合唱团齐聚该校参与“童声里的中国”全国少年儿童合唱活动。

这同时也是一堂别出心裁的音乐大师课，活动现场，每支合唱团表演完毕后，南京师范大学音乐学院副教授沈金云围绕合唱曲目的选择、童声合唱教学中的声音和音准训练等内容进行了细致的答疑指导。

如何让艺术脚踩坚实的大地，播种到少年儿童的心田？“童声里的中国”给出了一种探索——以合唱活动为载体，展高雅艺术，孵文化精品，育德艺新苗。

记者了解到，“童声里的中国”是江苏省南通市通州区文艺工作者于2006年倡议开展的一项新童谣创作推广活动，旨在通过少儿艺术的创作推广，引导青少年在艺术审美中陶冶情操，健康成长。此后18年间，“童声里的中国”深入全国各地，在校内外开展形式多样的合唱活动，广泛传唱优秀歌曲，成为江苏“童”字系列美育活动的重要品牌。

“像这样的少年儿童合唱活动不单是艺术水准的角逐，更是用美育引领孩子们成长，引领他们热爱祖国、热爱生活，培养健康阳光、积极向上的心态。”在沈金云看来，要提高孩子们的合唱水平，需要大量基层教师的探索和努力。比如要用孩子喜欢的方式讲乐谱、要以充满趣味的方式教合唱等，只有这样，“童声里的中国”才能常唱常新。

美育的成效不易量化，却实实在在地让学生的精神世界受益。苏州工业园区星湾学校的音乐教师张曼丽告诉记者，她是第二次带队参加“童声里的中国”合唱活动。两次参赛下来能明显感觉到孩子们不再腼腆羞涩，每个人都能自信大胆地走到台前，去感受动人的音符。

据悉，今年5月以来，江苏作为“童声里的中国”全国少年儿童合唱活动承办地，积极推动活动不断掀起新热潮。苏州举办系列少年儿童合唱展演活动，55所幼儿园、小学和中学的合唱队近3000名师生参与；扬州组织录制合唱快闪，联合本地广电制作推出合唱视频融媒产品；南京、镇江等地开展“童声里的中国”少年儿童合唱视频征集展示活动，推动合唱在少年儿童中火起来、热起来。

（记者 苏 雁 杜 倩）

(责编：李昉、郝孟佳)

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