本报记者 邱超奕

就业是民生之本，是经济发展的重要支撑。今年如何稳就业、保用工、促发展？人力资源社会保障部多措并举、多方着力，全面落实就业优先政策：

一是着力支持稳岗扩岗。延续实施降低失业、工伤保险费率等政策。延续阶段性降低失业保险费率至1%的政策至2025年底。对不裁员少裁员的参保企业继续实施稳岗返还政策至2024年底，中小微企业按不超过企业及其职工上年度实际缴纳失业保险费的60%返还、大型企业返还比例不超过30%。继续放宽技能提升补贴政策参保年限并拓宽受益范围至2024年底。落实和完善稳岗返还、专项贷款、就业补贴等政策，加强对民营经济、中小微企业等各类经营主体支持。大力推进“直补快办”，充分释放稳岗效能。

二是着力拓宽就业渠道。实施先进制造业促就业行动，将先进制造业企业纳入重点企业用工服务保障范围，及时提供劳动用工咨询、招聘信息发布、用工指导等服务。加快培育数字经济、银发经济等就业新增长点，创造更多高质量的就业机会。深入实施重点群体创业推进行动，开展创业资源对接活动，筹备举办“中国创翼”创业创新大赛，充分发挥创业带动就业的倍增效应。

三是着力强化精准服务。持续开展民营企业招聘月等“10+N”就业服务专项活动，提升市场热度和匹配效率。落实推动公共就业服务下沉基层的政策举措，摸清辖区内劳动者就业失业情况、重点群体就业服务需求，以及各类用工主体用人需求信息，推广“大数据+铁脚板”服务模式，打造“家门口”就业服务站、15分钟就业服务圈，充分发挥零工市场供需对接作用，为企业和劳动者提供高效、便捷、精准的就业服务。

四是着力支持重点群体。强化促进青年就业政策举措，实施百万就业见习岗位募集计划，落实就业困难青年专项帮扶行动，启动2024年百日千万招聘专项行动。强化农民工就业支持，健全劳务协作机制，深入实施防止返贫就业攻坚行动。加强困难群体就业帮扶，兜住兜准兜牢民生底线。

《 人民日报 》（ 2024年07月05日 19 版）

(责编：郝孟佳、李昉)