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提高发展的就业带动力（多棱镜）

莫 荣
2024年07月05日08:32 | 来源：人民网－人民日报
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　　要不断深化对新时代就业工作规律的认识，丰富和发展宝贵经验，以改革创新精神不断塑造就业发展新动能新优势

　　

　　就业是最基本的民生，事关人民群众切身利益，事关经济社会健康发展，事关国家长治久安。

　　习近平总书记在中共中央政治局第十四次集体学习时强调：“要坚定不移贯彻新发展理念，更加自觉地把高质量充分就业作为经济社会发展的优先目标，使高质量发展的过程成为就业提质扩容的过程，提高发展的就业带动力。”

　　近年来，面对复杂严峻的国内外宏观环境和就业形势，各级党委政府始终把就业工作摆在突出位置，坚持把就业作为民生之本，坚持实施就业优先战略，坚持依靠发展促进就业，坚持扩大就业容量和提升就业质量相结合，有关部门不断丰富完善就业优先政策，健全就业服务体系，推动政策落实。一方面支持稳岗扩岗，出台实施降费减税、就业补贴、创业扶持等强有力政策措施，组织开展“春风行动”、民营企业招聘月等针对性就业服务行动；另一方面抓好重点群体，坚持把高校毕业生等青年群体就业作为重中之重，积极拓宽市场化社会化就业渠道，做好就业指导，提升就业能力，转变就业观念。多措并举促进农民工就业，持续深化开展劳务协作、打造劳务品牌、加强权益维护等，让农村劳动力就业走得出、留得下，回得来、干得好。健全就业援助制度，构建就业困难人员及时发现、优先服务、分类帮扶、动态管理机制，兜准、兜牢、兜好困难群众的民生底线。

　　促进高质量充分就业，是一项系统工程，也是一项长期工程。要进一步加强党对就业工作的全面领导，发挥体制机制优势，把促进就业作为各级党委和政府的重要职责，构建部门协同、上下联动的就业工作体系。要不断深化对新时代就业工作规律的认识，丰富和发展宝贵经验，以改革创新精神不断塑造就业发展新动能新优势，着力解决好外部环境变化、人口结构调整等给就业领域带来的各种风险挑战。要继续深入实施就业优先战略，更加自觉地把高质量充分就业作为经济社会发展的优先目标，构建就业友好型发展方式，使高质量发展的过程成为就业提质扩容的过程。要加快塑造素质优良、总量充裕、结构优化、分布合理的现代化人力资源，着力破解结构性就业矛盾。要健全就业公共服务体系，完善重点群体就业支持政策，保障重点群体就业，加强劳动权益保障。要深化就业体制机制改革，加快建构中国就业理论体系，研究攻关重大问题，系统谋划行动规划，切实解决就业发展中的重点、难点和堵点问题，持续促进就业质的有效提升和量的合理增长。

　　（作者为中国劳动和社会保障科学研究院院长）

　　《 人民日报 》（ 2024年07月05日 19 版）

(责编：郝孟佳、李昉)

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