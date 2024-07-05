本报记者 赵 珊

游客在新疆阿勒泰地区的乌伦古湖体验水上娱乐项目。

陶维明摄（人民图片）

游客在河南省安阳市殷墟博物馆新馆展厅参观。

王建安摄（人民图片）

美国斯坦福大学的暑期研学团学生在浙江省德清县的上渚山奇幻谷体验蜡染。

赵 宁摄（人民图片）

进入暑期，大中小学生陆续放假，职工年休假较为集中。记者从文化和旅游部以及多家旅行社了解到，今年暑期将迎来旅游高峰。

国内长线游、出境游预订火热，避暑游、亲子游、研学游、文化游等需求增长明显。游客更倾向于选择深度体验、有特色的高品质旅游产品。为满足大众需求，文化和旅游部将联合多地推出一系列旅游产品和主题线路，丰富暑期供给。

避暑休闲丰富

炎炎夏日，避暑是很多人出游的首选。森林漫步、草原驰骋、亲水纳凉、竹筏漂流、湖泊观景等丰富多样的避暑休闲活动受到游客欢迎。

携程统计显示，与避暑相关的跟团游、自由行、景区门票等旅游产品订单量同比增长超1倍。其中，草原类、湖泊类、漂流类、水上乐园类旅游产品订单量同比增长超二成，瀑布类旅游产品订单量同比增长超四成。

新疆伊犁、云南大理、内蒙古呼伦贝尔、四川阿坝、云南西双版纳、新疆喀什、新疆阿勒泰和吉林延边等兼具良好生态、气候和少数民族风情的地区，是今年避暑旅游的热门。游客可在优美自然中消暑纳凉，同时还可体验少数民族的特色服装、美食，获得多种休闲体验。电视剧《我的阿勒泰》让阿勒泰地区的旅游热度延续到暑期。小猪民宿平台数据显示，阿勒泰地区暑期民宿预订量同比增长61%。

途牛旅游网相关负责人介绍，在旅游产品的选择上，三亚、桂林、丽江、张家界等地的休闲避暑游备受青睐。徒步成为一些游客舒缓身心的旅行方式，西双版纳热带雨林徒步、哈巴雪山徒步露营、中虎跳峡露营徒步等小众的徒步产品在暑期迎来预订高峰。

亲子研学多彩

暑期，亲子游需求尤为旺盛。途牛旅游网数据显示，暑期出游用户中，亲子游出游人次占比近40%。北京、三亚、桂林、上海、呼伦贝尔、南京、张家界、广州、珠海、青岛是亲子游热门目的地，当地的主题乐园、亲水娱乐、研学旅游产品预订量增长显著。寓教于乐的研学游一直深受欢迎，小猪民宿平台数据显示，截至6月底，研学、博物馆、海洋馆、游乐园等关键词搜索量环比上月同期增长281%。上海博物馆因古埃及文明大展，成为近期博物馆研学游中的“顶流”，吸引了众多游客。张掖丹霞+敦煌莫高窟的丝路研学、九寨沟+大熊猫基地+三星堆博物馆的探索之旅等体验丰富的研学游产品受欢迎，让学生在旅程中收获知识和乐趣。

携程数据显示，暑期亲子研学游产品订单量同比增长七成。北京、上海、青海、甘肃、四川、内蒙古、宁夏、贵州、云南、新疆等为热门亲子研学游目的地，目前部分热门线路的产品已售罄。

随着各大高校毕业季的到来以及各地中高考成绩陆续公布，“毕业旅行”也拉开序幕。一些准大学生将到北京、上海、广州、武汉、西安、南京、天津等高校集中城市“踩点游”。不少高校毕业学子喜欢来一场国潮之旅，泉州簪花、洛阳汉服等国潮体验游热度高，泉州民宿的暑期预订量比去年增长95%。

出入境游火热

从非洲大草原到南美热带雨林，从奥运会、欧洲杯举办地到东南亚海岛，都是受中国游客青睐的目的地。出境游在暑期也将迎来旺季。

据去哪儿大数据研究院分析，今年暑期出境游呈现量“涨”价“跌”的趋势。截至目前，该平台暑期国际机票出票量同比增长1.5倍，出境游需求十分旺盛，有望基本恢复至2019年水平。部分免签国家旅游热度高，马来西亚、新加坡、阿联酋、卡塔尔的出境游有望超过2019年暑期水平。

中国香港、中国澳门的预订热度持续攀升。途牛旅游网相关负责人介绍，在原有精致小团基础上，新推出了游学产品，涵盖香港科技大学、澳门大学等高等学府参观以及香港故宫文化博物馆、香港非遗中心等文化景点的深度体验。

日本、韩国和东南亚仍是出境游热门目的地，同时，美国、英国、澳大利亚、法国、意大利等长线目的地热度也较高。携程数据显示，巴黎奥运会、欧洲杯等体育赛事带动赴欧旅游订单量增长显著。法国暑期旅游订单量同比增长八成，包车游订单量同比增长超五成。德国旅游订单量同比增长1.5倍以上。相比去年，今年暑期出境游订单量增长较高的国家还有沙特阿拉伯、奥地利、土耳其、克罗地亚、摩洛哥、德国、匈牙利、坦桑尼亚、哈萨克斯坦等。此外，随着直飞航线的开通，巴西、墨西哥、秘鲁、阿根廷、哥伦比亚、古巴等长线目的地也进入中国游客视野，暑期订单量同比增长均超过80%。

此外，暑期的入境游将持续增长。在免签政策、支付便利化等利好因素影响下，海外社交平台逐渐形成了“China Travel”热潮，吸引了不少外国游客来中国。携程统计显示，暑期入境旅游订单同比增长1倍，可免签入境中国的法国、意大利、德国、马来西亚、泰国等14国的游客入境游订单整体同比增长1.5倍。上海、北京、广州、成都、西安、深圳、青岛、杭州、重庆、昆明是外国游客喜爱的城市。

产品供给充足

近日，记者从文化和旅游部第二季度例行新闻发布会上获悉，为满足大众需求，丰富暑期供给，文化和旅游部将推出一系列旅游产品和主题线路，并在全国部署开展暑期文化和旅游消费季，加大消费惠民力度。

7月，文化和旅游部将在内蒙古自治区鄂尔多斯市举办2024年全国暑期文化和旅游消费季主场活动，发布面向全国范围的惠民活动和优质产品。国家体育总局将发布“跟着赛事去旅行”暑期赛事目录，有关支持单位将发布“避暑消夏好去处”“跟着演出去旅行”“寻味美食去旅行”暑期旅游线上专区及惠民措施。

据初步统计，各地将在暑期举办超4000项约3.7万场次文旅消费活动，推出发放消费券、票价优惠、消费满减、折扣套餐等惠民措施，还针对中高考毕业生和大学生推出景区免票和优惠政策，针对夜游、避暑游、研学游、亲子游等，推出文旅礼包。

针对暑期旅游市场比较受欢迎的研学旅游、避暑旅游、度假旅游、乡村旅游等，文化和旅游部将引导各类景区进一步丰富产品、提升品质，为广大游客出游提供更多选择；引导各地围绕避暑、亲子、研学、夜间等消费热点，丰富滨海、水上运动、演出、戏剧节、音乐节、演唱会、展会、美食消夏、主题市集等产品供给，满足居民和游客的暑期文旅消费需求。同时，聚焦户外运动、汽车越野、探险、房车、露营、星空、演艺等户外新型业态，推动户外文旅消费场景创新发展。培育文化和旅游新业态，创新消费场景，促进文化、旅游与体育、商业、影视、康养等相关领域深度融合，推出沉浸式、互动式、数字化消费产品，更好满足人民群众品质化、多样化、个性化消费需求。

(责编：郝孟佳、李依环)