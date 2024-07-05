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德国和中国都是我的家（来华留学生讲中国故事）

婉 君
2024年07月05日08:22 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　婉君（前）和寄宿家庭一家人合影。

　　22岁的我来自德国，名叫达娜，中文名叫婉君。

　　在我15岁时，曾在中国留学一年，就读于天津耀华中学。在那里，我交了许多好朋友，也对中国学生和中国老师有了更多了解。

　　至今，我还记得第一次到中国的情景。当时，我遇到的每个人都很热情，尤其是我的寄宿家庭给了我最热烈的欢迎。寄宿经历让我对中国文化和中国人的习惯有了更深的了解。

　　在寄宿家庭居住时，每天早上吃过早饭，家里的妈妈开车带我和寄宿家庭的妹妹去上学。放学后，我会坐地铁回家。

　　在学校，我每周有3次中文课。耀华中学的学生学习认真、努力，给我留下了深刻印象。

　　回到家后，我就能吃到寄宿家庭的妈妈做的美味饭菜。在饭桌上，她还为我介绍菜的特点和背后的文化信息，让一顿饭变成了中国饮食文化分享。有一次，她还教我包饺子，虽然对我来说有挑战，但我还是坚持完成。吃着自己包的饺子，感觉十分幸福。

　　刚到中国，我还不大会说中文，寄宿家庭一家人为了让我更快地学会中文，每晚吃过晚饭后都和我聊一会儿。然后，寄宿家庭的爸爸和妹妹会带着我到附近的一个公园跑步。在公园里，我看到有人打羽毛球，有人跳广场舞， 十分热闹。

　　在天津读书的一年中，我学会了中文，并爱上了这个距离我出生地数千里之遥的国家。虽然中国和德国的饮食文化不同，两国民众的思维方式和表达方式也不同，但我渐渐地适应了新环境，中国人的善良和乐于助人也让我印象深刻。

　　因为我对中国的美好印象，我选择再次到中国留学一个学期，现在在同济大学学建筑学。在同济大学就读期间，我认识了很多新朋友，也提升了中文水平，对中国历史有了更深入的了解。

　　在中国待得越久，我越喜欢这里。我也想过，毕业后是否在这里工作。两次留学经历给我的最大感受是——德国和中国都是我的家。

　　（作者系同济大学德国留学生）

(责编：李昉、李依环)

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