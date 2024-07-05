原标题：山西科普基地增至269个

记者7月3日从山西省科技厅获悉，山西省近日认定了2023年度32个科普基地，进一步加强山西科普设施和科普能力建设。“山西科普基地增至269个，这些科普基地覆盖面广、特色鲜明，促进全省科普基础设施均衡发展。”山西省科技厅人才处处长郭举说。

科普基地是开展科普工作的主要阵地，承载着提升公众科学素质的使命。近年来，山西省坚持把科学普及放在与科技创新同等重要的位置，大力推动科普教育基地建设，完善科普基础设施布局，支持和鼓励多元主体参与科普基础设施建设，将资源优势有效转化为科普优势。

据介绍，269个科普基地覆盖了科技馆、博物馆、图书馆、文化馆、青少年科技活动中心、电影院、天文馆（站、台）、气象台（站）、地震台（站），以及依托科研机构、高等院校、企业等单位建设的各类标本陈列馆、实验室、大型生产现场、大型工程技术设施场所，还包括各类农业科技园区、科技种植养殖示范基地等机构及具有科普资源的游览场所等。

其中，山西中医药博物馆是我国首个由民营企业建立的公益性中医药博物馆，2018年被山西省科技厅认定为科普基地。

“馆藏数量上万件，涵盖中医药古籍、书刊、药材、制药器械、图片、重要标本等类别。其中，藏有中医药古籍善本3000多册、动植物标本2000多件。”该博物馆讲解员曹素丰介绍，博物馆每年开放天数均保持在260天以上，年接访量达数万人次。

据不完全统计，2023年以来，山西各类科普基地开展科普活动约5000项，线下参与人次达120万。

郭举表示，科普基地开展的科普活动拉近了公众与科技创新的距离，提高了公共科学素质，为山西省高质量发展提供了有力科技支撑。

（赵向南 记者滕继濮）

(责编：郝孟佳、李依环)