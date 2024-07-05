原标题：天津电子信息职业技术学院： 搭建双创舞台 托举学生梦想

图为程浩然团队讨论现场。受访单位供图

晚上10点，热闹了一天的天津电子信息职业技术学院渐渐沉寂下来，只有学校数字媒体艺术中心依然灯火通明。对于沉浸在艺术创作中的学生们来说，夜晚正是灵感迸发之时。

动漫制作技术专业2021级学生程浩然就在这忙碌的人群中。近期，他每天雷打不动地来这里打卡学习。前不久，他带领团队，凭借“数智佳绘——打造中国身份型数字人领军品牌”项目，获得中国国际大学生创新大赛（2023）金奖。

在此次大赛中，天津电子信息职业技术学院还取得职业技能赛道一银一铜的佳绩。近年来，天津电子信息职业技术学院把创新创业教育贯穿人才培养全过程，形成了“以赛促创、产教融合、课证赛岗”融通的办学模式，全方位培养学生实践创新能力，涌现出一批具有较高创新创业水平的优秀团队和项目。

营造校园创业氛围

作为受二次元文化影响长大的“零零后”，程浩然从小对动漫形象表现出浓厚的兴趣。读中专时，因在2020年天津市职业院校技能大赛学生赛“虚拟现实（VR）制作与应用”中获一等奖，他被保送到天津电子信息职业技术学院动漫制作技术专业。在这里，他深入学习了与数字技术相关的各类知识。

截至2022年，我国数字经济规模达50.2万亿元，总量稳居世界第二。其中“洛天依”“柳夜熙”等身份型超写实数字人成为数字经济的增长点。预计到2030年，中国虚拟数字人市场规模将超过2700亿元，市场潜力巨大。

“动漫制作领域发展日新月异，且与学生创新创业密切相关。为了充分发展学生的兴趣爱好、提升学生相关技能，学校从大一就开设了《创新思维与创业基础》通识课程。”天津电子信息职业技术学院副院长刘琤介绍，同时，学校还开展“春蕾计划”“名师大讲堂”等系列活动，使学生对未来的专业和就业有了更深的了解。

记者了解到，“春蕾计划”主要针对有创业想法和创业能力的学生，旨在孵化学生创业项目，提升学生创新能力。“春蕾计划”还有针对性地搭建了与学生专业相关的孵化交流平台，营造出浓厚的创新创业氛围。

目前，天津电子信息职业技术学院已建设移动互联技术“金甲工坊”、软件技术“蚂蚁工坊”、网络技术“华为—网云工坊”和数字艺术“291数字工坊”、电子商务“直播电商工坊”等多个平台。学生们可以在这些平台锤炼技能，为未来的创新创业奠定基础。

为了营造良好的创新创业生态，学校还定期举办“双创节”，通过系列赛事及活动，打造学院双创工作品牌。同时，学校还以“双创节”为抓手，举办创新大赛、挑战杯校内选拔赛事，并承办第八届、第九届“互联网+”天津赛区职教赛道比赛。

提升师生创新能力

走进天津电子信息职业技术学院数字媒体艺术中心，记者发现这里的氛围与其他教学楼的庄重严肃截然不同。工业风装修，现代化的办公桌椅，前沿电子设备一应俱全。

在数字媒体艺术中心，学生们可以通过学分互换等政策，参与实际项目，替代传统课堂的专业课学习。

“由于数字技术瞬息万变，选择‘数字人’相关项目参赛时，我心里也没底。”程浩然坦言。为了提升竞争力，学校邀请第三方为学生项目“把脉”。程浩然正是通过与国际动画协会副主席李中秋教授的交流，认识到自己选择的方向是正确的、很有前景。

在市场调研中，程浩然发现，数字人的面部是客户关注的重点，其毛发和皮肤细节是提升人物品质的关键，也是制作的难点。为了能够制作出仿真程度比较高的作品，程浩然的团队还邀请到具有计算机人工智能专业背景的同学。

“学校会鼓励学生打破专业边界，让有相同目标的人走到一起。”邢悦介绍，程浩然的团队就是由来自动漫、软件、会计等多个专业的10名同学组成。

由于软件更新迭代速度快，为了抢占发展优势，程浩然团队和指导教师经常通宵工作。“通过和头部企业技术人员的近距离交流，我们项目中的不少技术难题得到解决。”程浩然表示。

记者了解到，程浩然团队通过内置化资源，利用AI技术，使人物制作流程减少50%，制作周期缩短60%。团队还根据360万个人体姿态数据集和自主研发的材质库，开展人体姿态实时布料材质模拟，大大提升了人物不同造型的精准性和表现力。

程浩然团队的成功是天津电子信息职业技术学院提升师生创新创业水平的缩影。近年来，学校实施了师生团员青年能力提升工程，以训练营形式强化师生相关能力。同时，学校为重点双创项目团队开展一对一辅导，包括备赛技巧、PPT制作、计划书撰写、路演答辩等，助力学生获得佳绩。

“学校从顶层设计出发，塑造创新创业的‘面’和‘体’。”刘琤说，“通过贯穿班赛、系赛、校赛、市赛、国赛的五级竞赛体系，拓宽双创竞赛面；基于对人才、生源、学情等多方面的综合分析，形成模块化课程体系。同时，学校注重将创新创业能力培养深度融入专业教学中，以此促进学生全面发展。”

（记者 陈 曦）

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