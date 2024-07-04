本报记者 李 蕊

“本来是因为考研失利到亲戚家散心的，没想到竟然找到合适的工作，就选择留下了。”来自黑龙江的机械专业毕业生沈麒说，通过山东省潍坊市奎文区大学生就业服务站，他终于寻到了心仪的岗位。

近年来，奎文区充分发挥区位、产业、人文等叠加优势，以打造青年人才友好城区为抓手，倾力涵养青年人才发展“微生态”，以多样性和包容性呵护年轻人的个性，关注年轻人的成长，实现青年人才与城市的双向奔赴。

涵养就业创业“微生态”。创新设立大学生“完整就业”服务站，构建“1+8+70+N”（1个服务站、8个街道、70个社区“就业家”、N个赋能中心）的“完整就业”服务矩阵，贯穿衔接期、窗口期、高原期、转换期4个职业发展全过程，为大学生提供七大板块、26项全链条就业服务。依托星河电商直播基地，为22家签约入驻电商企业提供人才保障、输送培训孵化，通过联系院校资源，在基地开展电商直播实操课程培训、现场直播体验等活动12场，为高校有意从事直播电商创业的优秀毕业生提供免费的直播和创业实训场地，提高区域人才创新能力，实现互惠共赢。

涵养多彩宜居“微生态”。针对青年群体的多元文化需求，打造青年人才专属节会IP，连续2年举办青年人才文化节，吸引3万青年人才参与互动。瞄准年轻人喜欢的消费模式，策划“中国潍坊（盱眙）龙虾烧烤音乐节”等活动10余场，参与体验人数2000余人。

涵养作用发挥“微生态”。注重关注创新、创业、技能等不同领域青年人才，每年选树30名“创业青年”“科技新星”“技能工匠”“职场精英”等各领域优秀青年。在全省率先将快递员、外卖员、网约车司机纳入人才支持范围，成立网约车党群服务中心、网约车司机团支部等，评选新就业青年人才代表10名。

《 人民日报 》（ 2024年07月04日 17 版）

(责编：郝孟佳、李昉)