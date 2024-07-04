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提供招聘需求超6.8万人次

百日千万招聘专项行动推出专场招聘

2024年07月04日08:58 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京7月3日电  （记者邱超奕）记者从人力资源社会保障部获悉：7月1日至7月7日，百日千万招聘专项行动推出新能源、医药卫生、快消零售、快递行业4个线上招聘专场，共有5000余家用人单位参与，招聘需求超6.8万人次。

　　新能源行业专场由猎聘网与全国工商联人才交流服务中心联合承办，组织比亚迪、楚能新能源、远景科技、科华数据等400余家用人单位，提供硬件工程师、电池材料研发工程师、工艺工程师、销售工程师等岗位，招聘需求6500余人次。

　　医药卫生行业专场由国投人力资源服务有限公司承办，组织中国医药健康产业股份有限公司等122家用人单位，提供材料研发工程师、医疗器械采购岗、质量体系工程师、医药研发、健康管理顾问等岗位，招聘需求3000余人次。

　　快递行业专场由就业在线平台联合中国快递协会承办，组织申通快递、中通快递、顺丰速运、圆通速递等550家用人单位，提供快递员、分拣员、装卸工、客服、仓管员等岗位，招聘需求8800余人次。

　　同时，推出互联网、纺织（服装）、商贸运输等行业专场和高校毕业生、农民工等重点群体专场直播带岗活动14场，提供7219个岗位。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月04日 17 版）

(责编：郝孟佳、李昉)

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