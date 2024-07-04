本报记者 周姝芸

领英面向康奈尔大学中国留学生举办的求职培训活动。

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日前，启德教育在京发布《2024中国学生留学白皮书——本科篇》，其中数据显示，八成以上学生均有本科留学期间的实习规划。

实习是留学期间提升个人能力、明确职业规划的重要一环。在国外有哪些找到实习机会的途径？求职有什么技巧？本报记者采访了几名有经验的学生，帮助学子找到心仪岗位。

提早进行准备

李嘉明在美国读大学，大二开始他便着手找实习。李嘉明说：“我想进咨询行业，其中的案例面试不仅要求求职者能逻辑清晰地阐释问题，还需要和小组成员‘打配合’，展现团队合作能力，这需要反复练习。我在学校的网站上找到了有相同求职意向的同学一起练习，也报名参加过各种模拟面试活动，希望能尽快收到心仪的录取信。”

“在日本实习求职，需要提前1年开始准备。”丁婷毕业于日本立命馆大学，据她介绍，日本的实习种类通常分长期和短期。

“长期实习具体时间没有限制，短期实习时长一天甚至半天，目的是让求职者提前感受公司氛围，了解公司文化。学生可以借此进入不同行业，多体验、多选择，我刚入学时就意识到要为找实习行动了。”丁婷介绍。

“准备实习的过程中，我更加明确了自身优势，尽早确定职业目标。”李嘉明说，“之前，我想去做行研相关的实习，在和学长等前辈交流后得知行研岗位偏好理工科背景的人，且需要做很多数据分析的工作。我不喜欢数学，更擅长沟通表达，适合与人打交道，因此放弃寻找行研岗位。”

“在美国找实习，面试准备不容小觑，因此提前练习很有必要。”在美国留学的刘雨露说，“其实学了这么多年的英语，日常对话没问题，但在面试这个特殊场景下，想要流利娴熟地表达并且脱颖而出，还是有难度。我在面试前先自己进行口语训练，这可以提前熟悉英语交流的感觉。当然，增加面试经历很有帮助，我会不断总结经验、调整自己，下次回答时就能更加有条理。”

拓宽社交人脉

在英国伦敦大学伯贝克学院读数字传媒管理的韩昊阳讲述了自己的求职过程：“刚开始，我在网上搜索岗位，然而数量有限，尤其是好的岗位竞争激烈，投递之后，简历石沉大海。”

发愁之际，韩昊阳向一位学姐寻求建议，得知了很多优质职位信息，帮他找到了现在的实习工作。

“其实，留学生可以用好职业社交平台、校友通讯录，同时积极参加校友活动，这能帮助大家第一时间获得实习机会、前辈的内推以及业内人士的指点，少走弯路。”韩昊阳说。

“很多时候，和已经工作的前辈聊天能得到新鲜资讯。”李嘉明分享了自己的心得，“比如公司的实习岗位信息可能在还没放出之前，就有内部推荐的名额了。有时，岗位的真实需求、团队的做事风格不会写在招聘信息上，而和前辈直接沟通能知道情况。”

李嘉明分享了自己的社交经验：“在活动中如果遇到前辈，除了要主动、大胆地推荐自己，表达想要入职的意愿外，还要展现真诚和靠谱。比如在见面前对对方的公司、行业有足够的了解，不浪费对方时间；如有求职进展，在第一时间发信息告诉对方结果，感谢帮助等。”

“对留学生而言，‘Networking’是一项重要的技能，它指通过社交人脉为自己引荐工作、学习的机会。”刘雨露说，“相比于机会较小的海投，我认为‘Networking’最大的作用是让简历被雇主看见，增加被邀请面试的机会。除了通过校友间社交活动，还可以通过‘coffeechat（非正式面谈）’、职场社交平台等方式直接链接目标企业的工作人员，向他们推荐自己。”

利用学校资源

不久前，李嘉明参加了企业在学校办的招聘会。“许多企业的实习岗位会优先通过校内招聘会来寻找面试人选，这是获得实习的重要途径。校内招聘会是一场大型群面活动，越抢手的公司，当天排队的同学越多，因此早点起床去十分有必要。”

李嘉明分享了自己的经验：“我认为在参加招聘会之前，要提前了解情况，然后直奔最想去的公司及岗位，节省时间。注意把握好自我介绍环节，想办法让对方记住自己，可以举一些过往经历中生动的例子，以故事的形式讲出来。结束时，建议大家礼貌询问对方的名片或者邮箱，便于之后了解岗位进展。”

说起自己的求职过程，刘雨露提到，借助学校就业中心的资源也是留学生寻找实习机会的较快途径。

刘雨露说：“我所在学院的职业发展中心和很多企业都有联系，学生把简历上传到职业发展中心的网站，企业在另一端可以看见。这家公司觉得我的经历匹配他们的招聘需求，就通过职业发展中心直接联系了我。”

记者了解到，很多国外大学的就业中心就像一个海量信息枢纽，不仅能帮学生链接到海量职位，还会提供优质求职平台账号。除此之外，它的服务具有延展性，不限于办讲座、搞模拟面试，如果学生去主动沟通，还可能被安排个性化服务。

对此，刘雨露有相同体会：“学校职业发展中心还有专门负责招聘的老师，我将简历发给他，他不仅帮我修改、润色，还对我后续面试提了不少有用的建议，帮助我顺利入职。”

(责编：郝孟佳、李昉)