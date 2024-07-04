本报记者 侯琳良

走进山东省滨州市滨城区市中街道文汇社区，一间干净、整洁又敞亮的房间内，饮水机、空调等设备一应俱全，缝纫机等各种工具应有尽有，几位小区居民正围坐在桌子四周，忙着编织网兜。

“社区提供了这么好的场所，闲下来的时间可以干点活，补贴家用，孩子放学的时候，把孩子接到这儿来写作业就行了，离家近很方便。”文汇社区居民张岩梅说。

张岩梅得益于滨州人社部门在基层社区探索建设的“社区微工厂”就业模式。

文汇社区内大部分为城内老小区，在这居住的中老年人居多，60岁以上的老年人占了1/4，全职在家照顾孩子的女性也不在少数。这些居民有空闲时间，想赚钱贴补家用，但又得照顾家里，干不了坐班打卡的工作。当地人社部门了解到小区居民的需求后，与社区一起研究，最终决定创办社区微工厂。

滨州市出台政策鼓励基层社区利用闲置空间，引进有零工需求的企业入驻，在社区内建立微工厂，以编织类的手工加工活为主，工作时间、地点自由安排。社区落实场地，联系当地有灵活就业需求的人员，人社部门则负责对接企业，由企业引进设备、培训员工，共同帮助居民在家门口实现就业。手工活完工后验收合格，按工作量发放报酬。

由于残疾人、抚养幼儿的妇女等群体，可能无法在微工厂集中工作，每个社区还建立灵活用工微信群，在群内分派任务，有零工需求的群众将零活带回家，并在规定时间内完成，社区微工厂辐射带动形成N个家庭微车间。

据统计，今年以来，滨州市已经建成社区微工厂100多处，解决5000余名群众的就业问题。“据测算，每人每年可实现增收2万元以上。”滨州市公共就业和人才服务中心就业服务科科长杨志强说。

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