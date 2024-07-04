人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

山东省滨州市探索社区灵活就业新途径

社区微工厂 在家能上岗

本报记者 侯琳良
2024年07月04日08:52 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　走进山东省滨州市滨城区市中街道文汇社区，一间干净、整洁又敞亮的房间内，饮水机、空调等设备一应俱全，缝纫机等各种工具应有尽有，几位小区居民正围坐在桌子四周，忙着编织网兜。

　　“社区提供了这么好的场所，闲下来的时间可以干点活，补贴家用，孩子放学的时候，把孩子接到这儿来写作业就行了，离家近很方便。”文汇社区居民张岩梅说。

　　张岩梅得益于滨州人社部门在基层社区探索建设的“社区微工厂”就业模式。

　　文汇社区内大部分为城内老小区，在这居住的中老年人居多，60岁以上的老年人占了1/4，全职在家照顾孩子的女性也不在少数。这些居民有空闲时间，想赚钱贴补家用，但又得照顾家里，干不了坐班打卡的工作。当地人社部门了解到小区居民的需求后，与社区一起研究，最终决定创办社区微工厂。

　　滨州市出台政策鼓励基层社区利用闲置空间，引进有零工需求的企业入驻，在社区内建立微工厂，以编织类的手工加工活为主，工作时间、地点自由安排。社区落实场地，联系当地有灵活就业需求的人员，人社部门则负责对接企业，由企业引进设备、培训员工，共同帮助居民在家门口实现就业。手工活完工后验收合格，按工作量发放报酬。

　　由于残疾人、抚养幼儿的妇女等群体，可能无法在微工厂集中工作，每个社区还建立灵活用工微信群，在群内分派任务，有零工需求的群众将零活带回家，并在规定时间内完成，社区微工厂辐射带动形成N个家庭微车间。

　　据统计，今年以来，滨州市已经建成社区微工厂100多处，解决5000余名群众的就业问题。“据测算，每人每年可实现增收2万元以上。”滨州市公共就业和人才服务中心就业服务科科长杨志强说。

(责编：郝孟佳、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部