原标题：成都高新区启动 “金熊猫实习生”计划

6月30日，成都高新区启动“金熊猫实习生”计划。计划旨在打造政府、企业、机构、高校多方携手的高效对接平台，为优秀青年人才提供实践机会。同时为企业输送新鲜血液。

计划将发布三批、1300个岗位，招募近5000名实习生。在启动活动中，成都高新区人才服务在线平台“金熊猫人才通”上线“金熊猫实习生”板块，计划为新型研发机构、企业等单位招募2026名实习生。发布岗位的代表企业还开展直播带岗活动，详细介绍了企业文化、招募需求、福利体系及职业发展通道等。

参与本次岗位发布的北京大学成都前沿交叉生物技术研究院人力资源部副部长王娟说：“实习生是人才后备力量，对于用人单位来说，是具有强大创造力的新鲜血液。我们将为实习生提供实践机会，也欢迎各类英才到成都高新区创业就业。”

“该计划为大学生提供了解职场、了解成都高新区的机会，将提升大学生的就业竞争力，促进大学生充分且高质量就业。”西南交通大学招生就业处就业指导科科长陈曦轶说，希望未来和成都高新区建立更多联系，联合更多成都高新区企业建立实习实训基地。

据了解，“金熊猫人才通”平台于2023年上线，可提供169项专业人才服务，目前已服务超过24000名人才。平台中的“政策找人才”功能，可实现政策与人才的“一键匹配”、人才事项“一网通办”、人才诉求“一站反馈”、人才资源“一体链接”。

“‘金熊猫实习生’计划不仅为青年人才提供了实践锻炼平台，也为成都高新区的人才战略注入了新的活力。”成都高新区相关负责人说，高新区将继续秉承“人才是第一资源”的理念，不断优化人才发展环境、完善人才服务体系，为各类人才提供广阔的发展舞台。

（刘侠 记者滕继濮）

(责编：郝孟佳、李昉)