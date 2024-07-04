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银川：科技引才激活创新内生力

2024年07月04日08:21 | 来源：光明日报
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原标题：银川：科技引才激活创新内生力

前不久，在宁夏银川，100多名自治区内外高校、科研院所专家教授，同时拿到了企业的“科技副总”“周末工程师”聘任证书，开启了高校、科研院所与行业企业联合创新攻关的“双向奔赴”。

近年来，银川紧扣企业创新发展需求，探索把“引人才”和“引专业”结合起来，创新“科技副总”“周末工程师”选聘工作机制，用科技“外援”破解企业发展难题，激活创新内生力，为加速培育新质生产力注入新动能。

2023年9月，银川启动“科技副总”选聘工作，聚焦在地高校资源，先后两批次选聘了137名“科技副总”。当地还出台政策文件，支持企业与“科技副总”合作申报科技计划项目，并鼓励“科技副总”与企业联合共建科技创新平台。

2023年，北方民族大学材料科学与工程学院教授陆有军被选聘为银川市首批“科技副总”，“牵手”宁夏北瓷新材料科技有限公司。“陆教授带领团队和我们联合攻关，打造出连续式氮化铝粉体合成生产线，这是该领域的重大技术突破。相较之前的间歇式合成方式，新技术降低了15%的生产成本。”宁夏北瓷新材料科技有限公司总工程师袁振侠说。

对于一直从事高校教学科研工作的陆有军而言，到企业任职“科技副总”是一个双赢的选择。“校企联合技术攻关，不仅解决了企业引进人才的难题，我们也在服务企业的过程中，获得了大量一手研究资料。”

仅有在地高校还不够，银川结合“十万大学生留银川专项行动”，不断拓宽校地合作“朋友圈”，吸引区外优秀人才和科研项目在本地落地转化。今年银川首次探索“周末工程师”柔性引才机制，从自治区外高校、科研院所柔性引进高层次科研人才，带着项目课题到银川市重点产业和企业等，利用周末、节假日指导开展科研攻关，推动科技成果转化。

“科技副总”和“周末工程师”柔性引才机制的创新，推进了人才链和产业链的动态匹配。“我们了解到，一些专家从企业需求出发组织科研项目和课题研究，不仅解决了企业的技术困难，也有利于推进改变长期存在的技术供需匹配度不高、科研成果转化率低的困境。”银川市科技局局长张虹说。

“下一步，我们将继续深入开展柔性引才工作，接续做好科技领军人才、科技创新团队等各类人才培养选拔，积极锻造一支与现代科技进步、现代产业发展相适应的人才队伍，推动各类科创人才尽显其能。”银川市委人才工作局副局长马元说。

（记者 张文攀 闫磊 通讯员 龚晓媛）

(责编：李昉、郝孟佳)

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