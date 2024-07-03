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盐分和体液流失或刺激肾脏再生

2024年07月03日08:26 | 来源：科技日报
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原标题：盐分和体液流失或刺激肾脏再生

美国南加州大学团队最新研究显示，盐分和体液的流失可以刺激小鼠肾脏的再生和修复。这种肾脏修复和再生方式有望催生新的肾病疗法。相关论文发表于最新一期《临床研究杂志》。

肾病目前还没有很好的治愈方法。当肾病被诊断出来时，肾脏已经受到不可逆转的损伤，最终需要进行透析或移植等替代疗法。

在最新研究中，团队给实验小鼠喂食低盐饮食，以及一种名为ACE抑制剂的常用药，该药物可以进一步降低小鼠体内盐分和体液浓度。

两周后，研究人员在致密斑（MD）细胞区域观察到肾脏的再生活动。他们让小鼠服用干扰MD发送信号的药物，成功阻断了再生活动，这凸显了MD细胞在协调再生方面所起的关键作用。对小鼠MD细胞开展的进一步分析显示，其拥有与神经细胞惊人相似的遗传和结构特征，而神经细胞在调节皮肤等其他器官的再生方面发挥着关键作用。

此外，在小鼠MD细胞中，研究人员还鉴定出来自Wnt、NGFR和CCN1等基因的信号，这些信号可以通过低盐饮食增强，以再生肾脏结构和功能。另外，慢性肾病患者CCN1活性显著降低，这一点与小鼠实验的情况一致。（记者刘霞）

(责编：李昉、李依环)

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