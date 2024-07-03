本报记者 黄 超

“从小立大志，瑞莲吐新荷。徐州抗洪涛，西湖荡清波。一心为百姓呀，何惧困难多”……

走进四川省眉山市苏洵小学的多功能教室，正是课前一分钟。三年级（9）班的学生们正在唱儿歌，还不时加入动作，双臂举在胸前，化身手捧“书卷”的小诗人。

一旁，两个“生面孔”正依次分发印有传统纹饰的书签，引来孩子们好奇的眼神。这时，铃声响起，班主任走到讲台前：“今天，我们邀请四川大学锦江学院的两位老师来上课。”

简单的开场白后，思政课教师周巍提问：“同学们，先来猜个谜语，打一个人名，看谁猜得又快又准。”一说猜谜，班上立马活跃起来。

“眉山人”“唐宋八大家”“明月几时有，把酒问青天”……听到一条条线索，谜底就在嘴边，孩子们纷纷举手抢答，“苏轼”“东坡居士”“苏子瞻”。

“很棒。我们这位‘老乡’确实太有名气。”周巍说，在眉山，三苏祠、东坡城市湿地公园等地方都与苏轼有关。“如果没有苏轼，生活会有什么不同？”

一个假设，让学生陷入思考。前后排4人成组，大家展开了讨论——

“中华文学宝库可能就少了像《念奴娇·赤壁怀古》这样的千古名篇。”

“没有他，西子湖畔就没有造福百姓的苏堤。”

“也许就没机会看到东坡提梁壶，设计多么精美。”

…………

旁听的几名教师也纷纷加入，鼓励学生：“想法很有创意！”“一个有趣的回答。”

其间，周巍把提前准备的资料图片陆续贴在黑板上，形成板书思维导图。大家边看边议，讨论更加热烈。

随着讨论声渐弱，周巍继续讲解。“我们今天学习和了解‘三苏’的故事，也是在感悟源远流长的中华文化。从‘三苏’的故事中，我们能感受到中华优秀传统文化的魅力，坚定文化自信。”话音落下，周巍又留了一道思考题：如果与“三苏”相遇，你们会说些什么？

不知不觉，课堂时间过去一半。接下来，四川大学锦江学院思政课教师杨扬开启了以“‘三苏’家风润童心”为主题的讲授。

读书正业、孝慈仁爱、为政清廉，一个个故事娓娓道来。摆出“家风树”道具，播放动画片《少年苏东坡传奇》，多种教学手段调动着孩子们的注意力。

最后，杨扬拿起课前发的书签布置作业，“请写下自己的家风故事，与同学们分享。”话音刚落，下课铃响，大家仍意犹未尽。

当学生们走出教室，一场“趁热打铁”的评课活动随即开始。

“平时讲‘三苏’忧国爱民，学生的认识还不到位。怎么把重要概念具体化，讲活道理？这堂课做了探索。”苏洵小学一名思政课教师说。

“五年级‘道德与法治’教材专设弘扬优秀家风章节，‘三苏’家风的故事能巧妙融入其中。”眉山市教体局德育专干补充。

四川大学锦江学院思政课教师提醒，“更重要的是，引导孩子们将学习‘三苏’文化获得的知识和感悟用到生活中……”

“三苏”文化，如何融入思政课教学环节？眉山市大中小学思政教育一体化研究中心怎样提高共建共享成效？教师们讨论热烈——

发挥高校教师理论水平优势，选派经验丰富的教师走进中小学，开展培训研修；

依托“东坡文化讲师团”，开展流动课堂，形成符合不同学段特点、可复制推广的“金课”；

用好“东坡诗词操”“东坡小书童”等品牌活动，让青少年从小听“三苏”、学会讲“三苏”。

…………

一堂课，现讲现评，收获满满。

校园中，随处可见“三苏”诗词文赋，传递出学校的育人理念；图书角，《苏洵小故事》《我爱苏东坡》等校本读物陈列其中；走廊上，家风家训主题的美术作品连成“书画大道”……

一名学生在课堂分享感悟：“我参加了‘苏娃讲苏府’志愿者队，在三苏祠醉翁亭记石碑前讲解时，感觉就像在与苏东坡对话。”

“一门父子三词客”，这是自古颂扬的文化传奇。在东坡故里，千年文脉仍旧滋养着校园育人沃土。

《 人民日报 》（ 2024年07月03日 13 版）

(责编：李依环、李昉)