徐本禹

当青春与志愿服务相遇相伴时，青春就变得更加绚丽

前不久，华中农业大学红杜鹃爱心社的志愿者们带领武汉盲校的孩子们，走进湖北地质博物馆，探索发现地质之美。红杜鹃爱心社的志愿者们坚持10余年走进武汉盲校，用爱心温暖盲童的心灵。

前不久，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于健全新时代志愿服务体系的意见》，提出大力发展党员志愿者、青年志愿者、巾帼志愿者、社区志愿者等队伍，鼓励他们以实际行动促进社会进步。在日常生活中，越来越多青年志愿者活跃在智慧助老、阳光助残、应急救援等不同领域，在倾情奉献中彰显着青春担当。当青春与志愿服务相遇相伴时，青春就变得更加绚丽。

青春充满了对心灵美的不懈追求，志愿服务则是心灵美的滋养剂。志愿服务为青年人奉献爱心、传递温暖搭建了广阔舞台。幸福是什么？被需要就是一种幸福。找准志愿服务的需求点，给予爱，传递爱，在被需要中收获信任与感动，在被需要中彰显青春价值，在志愿服务过程中，青年人能够收获满满的幸福感，而这种幸福感，就是对心灵最好的滋养。

青年人往往希望自己能引领社会风尚，志愿服务则是塑造良好社会风尚的途径。无论是捡垃圾呵护环境、帮陌生人指路，还是开设周末“趣味课堂”、教老人用手机，这些都是青年人随手能为的“微善举”，都是志愿服务的现实场景。志愿服务是具有“乘数效应”的，当我们青年人投身其中，并持之以恒地坚持下去，就会带动身边更多的人加入志愿者的行列，这样的青春更具魅力。

青春是需要将高尚品格熔铸到基因里的，志愿服务则是涵养高尚品格的生活方式。不少青年志愿者因为一次暑期支教经历爱上志愿服务，志愿服务也渐渐成为他们生活中不可或缺的一部分。把志愿服务当成业余生活最好的“打开方式”，当成一种生活习惯，融入日常、化为经常，青年人就会始终保持向上向善的精神状态；当更多青年人把志愿服务当成一种生活方式，社会将变得更加美好。

希望更多青年把服务社会当成一种追求，用一腔激情和踏实行动奋力书写志愿服务的青春篇章。

（作者为共青团湖北省委副书记、湖北省志愿者协会会长）

《 人民日报 》（ 2024年07月03日 11 版）

(责编：李依环、李昉)