新华社贵阳7月2日电 （记者骆飞、刘明洋）7月1日下午，来自香港宁波第二中学、香港浸会大学附属学校王锦辉中小学的46名师生乘高铁抵达贵州省遵义市。他们将到访仡佬族聚居的遵义市务川仡佬族苗族自治县、铜仁市德江县，进行为期6天的仡佬族文化研习活动。

据了解，此次“香港青少年仡佬族文化研习活动”由文化和旅游部民族民间文艺发展中心、贵州省文化和旅游厅、中国民族民间文化艺术交流协会（香港）共同主办，旨在使香港青少年了解多彩的民族文化，感受多民族融合发展的中华文化魅力。

精美的服饰、珍贵的文物、有趣的民俗……7月2日，走进务川县仡佬族民族文化博物馆，香港师生们立即被眼前丰富多彩的展陈吸引。除了认真聆听讲解员的介绍外，不少学生还拿出相机或笔记本边拍边记。参观结束后，香港青少年还参加了仡佬族文化讲座。

“这是我第一次到贵州，也是第一次学习仡佬族文化。之前在网上提前了解过相关内容，但实地参观走访的感受很不一样。”香港浸会大学附属学校王锦辉中小学高一学生刘羽真说，生活在我们这样一个多民族国家，每一个民族犹如一部厚重的民族文化史书，值得慢慢品读。

位于我国西南腹地的贵州省是多民族聚居的地区，千百年来孕育了丰富多彩的民族文化，作为贵州世居民族之一的仡佬族独具特色。此次研习活动地之一的务川县，是全国仡佬族人口最多的县，因其特色鲜明的仡佬族文化，以及保存完好的仡佬族古村落而享有“仡佬之源”的美誉。

中国文学艺术界联合会香港会员总会常务副会长余昭科表示，组织香港青少年到贵州开展仡佬族文化研习，希望借此让他们深入了解仡佬族文化传承保护，从多彩的中华民族文化中汲取养分，不断拓展视野，丰富思想，增强多民族融合发展的思想意识。

“港澳青少年民族文化研习计划”自2010年启动以来，逐渐成为香港、澳门青少年到内地学习交流的重要文化活动之一。余昭科介绍，截至目前，已有千余名港澳青少年到内地的布依族、纳西族、傣族、哈尼族等20余个民族聚居地开展研习活动。

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