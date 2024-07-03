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讲好思政课重在面对面交流

2024年07月03日08:12 | 来源：光明日报
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原标题：【光明论坛】讲好思政课重在面对面交流

如何深刻领悟“两个确立”的决定性意义？全人类共同价值与“普世价值”的本质区别是什么？生成式人工智能究竟意味着什么？我们要追什么样的“星”？如何摆脱“精神内耗”？“躺平”为什么行不通？……近年来，这些反映时代热点的话题，也日益成为青年大学生普遍关心、热议的重要问题。近日，由教育部社科司组织编写的《大学生思想热点面对面》一书，在高等教育出版社正式出版发行。该书从青年学生思想实际出发，在深入调查研究基础上，提炼出包括上述问题在内的30个“原汁原味”热点问题，与大学生“面对面”亲切交流，致力于打通价值观育人的“最后一公里”。

围绕青年学生关心关注的问题和困惑，进行有针对性、有感染力的教育和引导，是守正创新推动思政课建设内涵式发展的必然要求。教育部等十部门联合印发的《全面推进“大思政课”建设的工作方案》，明确要求“各校加强对学生思想、心理及关心的热点难点问题研究，制定针对性的教学方案”。《大学生思想热点面对面》，聚焦当代青年学生的思想问题进行深入浅出、通俗易懂的辨析，为我们推动教学范式和话语叙事方式转变、着力讲深讲透讲活思政课道理，带来了重要启示。

问题从实处找。想要切实增强思政课教学的亲和力、吸引力，就得坚持以学生为中心，了解学生心中的所思所想、所虑所困，使课堂讲授内容跟学生的思想实际和认知特点对上号。近年来，坚持问题导向，成为诸多高校探索思政课教学改革的自觉遵循。中央财经大学采用“问题链”教学法，天津大学实行“研究型互动式”教学法，厦门大学开展“问题导向式专题教学”等，都取得良好授课效果。只有摸清学生的认知困惑和真实需要，才能有的放矢设计课堂内容，确保每一堂课都能直击学生的思想“堵点”，从而使学生爱听乐学，有效提高课堂“抬头率”和“点头率”。

道理向深处挖。思政课的本质是讲道理,要注重方式方法,把道理讲深、讲透、讲活。问题和困惑之所以会产生，通常是因为人们对事物及其本质的理解与客观实际存在偏差。在找准学生心中问题的基础上，思政课教师当坚持政治性和学理性相统一、主导性和主体性相统一，把这些问题掰开了、揉碎了，深入研究解答，把事实和道理一条条讲清楚、说透彻。只有用理论的光芒穿透困扰学生心灵的思想“迷雾”，才能有效引导他们在大是大非面前保持清醒头脑，在乱云飞渡之中心怀淡定从容，从而沿着通往真理的道路坚定前行。

话语朝活处讲。深刻的思想理论无不根植于鲜活的社会实践。面对学生的思想困惑和认识问题，讲深讲透道理与讲新讲活故事，常常是相辅相成、相互统一的。故事如同纽带，能够将理论与实践、抽象与具体巧妙地联结起来，从而用通俗的语言讲清道理，将深奥的哲理融贯于跃动的生活，让学生得以在生动、直观的体验中感受真理的“脉动”。近年来，不少学校注重在推动话语创新和讲好新时代故事上下功夫，如实行“话语主题式”教学，探索“读·悟·讲·演”教学新模式，打造“红色电台”讲好革命故事等等，致力把“大道理”转化为“小故事”，让生动鲜活的话语成为思政课的“调味剂”，引导学生不知不觉中爱上“真理的味道”。

情怀向高处引。思政课是立德树人的关键课程。推动思政课建设内涵式发展的目的，是让崇高的理想信念在学生心田深深扎根。思政课教师应始终坚持价值性和知识性相统一的原则，在围绕热点问题与学生进行“面对面”对话交流中，实现沟通心灵、启智润心、激扬斗志的效果，引导新时代青年将个人理想追求与国家和民族的梦想紧密相连，奋力书写为中国式现代化挺膺担当的青春篇章。

（作者：刘水静、李智伟，分别系武汉大学马克思主义学院教授、湖北省中国特色社会主义理论体系研究中心研究员，武汉大学马克思主义学院博士研究生）

(责编：李昉、李依环)

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