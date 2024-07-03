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武汉工商学院：“校长直通车”温暖学子心

2024年07月03日08:09 | 来源：光明日报
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原标题：武汉工商学院：“校长直通车”温暖学子心

“‘校长直通车’欢迎大家去看看，去提点意见。”日前，武汉工商学院校长孔建益在毕业典礼上满怀深情地说，“母校永远是你们心灵的港湾，永远是你们的家。”

早在2021年9月，孔建益就在新生开学典礼上公布了手机号码，对于学生反映的合理诉求，相关单位都想尽办法解决。学校也因此被很多网友称为“最温暖大学”。2023年4月，学校又开通了校情民意反馈平台“校长直通车”。

武汉工商学院文法学院法学专业应届毕业生贺如馨至今还记得，2023年6月她一个人在教室参加法语四级考试的场景。

这缘于贺如馨当年4月向“校长直通车”发的一条建议。当时，还有一年毕业，有一定法语基础的她，想在毕业前拿到法语四级证书，但学校没有设置相关考点。情急之下，她给“校长直通车”发了一条希望学校增设法语四级考点的建议。没想到第二天学校教务部就答复了她，说经研究决定，增设法语四级考点。

更让她没想到的是，参加考试那一天，整间考场只有她一人。“走进一个人的考场，深深感受到被学校关注和重视的幸福感。”她说，就是这次考试让她顺利拿到了法语四级证书。

像贺如馨一样，向“校长直通车”反馈问题并得到解决的学生还有很多。有学生反映想选的选修课没选上，教务部经过调研，有针对性地在当学期增加了需求量大的20多门选修课；有学生反映因校园电动车增多而出现了许多擦碰事件，学校结合实际专门制定了校园电动自行车管理办法……

这些学生们关心的“关键小事”，通过“校长直通车”反馈后，成为学校重视的“民生大事”。“学生反馈问题后，我们都会热情回复，快速周到办理，尽力让他们满意。”武汉工商学院后勤管理部部长彭伟说。

“我提了两项建议，都在一天内得到了解决。”武汉工商学院应用技术学院电子商务专业大二学生金天提起“校长直通车”，不禁竖起大拇指。

之所以如此高效，是因为武汉工商学院有一套制度支撑。相关办理单位对学生反映的事项4个小时之内必须回复，事项办结时间一般不得超过3个工作日，若3个工作日未办理，学校就要启动问责程序。紧急事项应立办即复，事项办结一般不得超过1个工作日。2024年，学校还将“校长直通车”平台师生反映事项办理情况满意度列入各单位年终考核项目。

截至目前，“校长直通车”共收到反映事项3300多项，平均办结时长11.9小时，一次性化解率达98%，学生满意率达96%。

孔建益说，“校长直通车”承载着同学们对学校的信任与热爱，要坚守立德树人的初心，认真解决学生的困难和诉求，让打造“最温暖大学”的愿景转变为服务学生的具体行动，让和谐的师生关系成为提升教育质量的助推器。

（记者 王建宏 张锐 通讯员 蓝静）

(责编：李昉、李依环)

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