原标题：国家有色金属行业产教融合共同体成立大会召开

7月2日，国家有色金属行业产教融合共同体成立大会在重庆召开。教育部党组成员、副部长吴岩，中铝集团党组副书记、董事、总经理王石磊出席会议。

会议指出，打造行业产教融合共同体是深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于建设教育强国的重要论述，推动教育链、产业链、人才链、创新链纵向贯通、横向融通发展，深化现代职业教育体系建设改革的重要举措。有色金属产业是国家战略性产业，组建国家有色金属行业产教融合共同体，聚焦高技能人才培养和关键核心技术攻关，是推动教育全面服务和支撑有色金属产业高质量发展的现实需要。

会议强调，世界百年未有之大变局正在全方位、深层次加速演进，我国教育发展面临新形势、新任务、新机遇。建设教育强国，是全面建成社会主义现代化强国的战略先导，职业教育是教育强国建设的重要力量，建好建强行业产教融合共同体，深化现代职业教育体系建设改革，是推进教育强国和新型工业化进程的战略之举。政府、企业、学校各建设主体要找准各自在行业产教融合共同体中的定位，夯实建设责任，协同合作、凝心聚力，让产教融合真正发生化学反应，推动教育支撑产业发展，产业赋能教育改革，产教相互促进、相互成就，打造合作发展共同体、利益共同体和命运共同体。

国务院国资委、中国机冶建材工会、重庆市、相关省市教育行政部门、上下游企业、普通高校、职业学校、科研机构等共同体成员单位相关负责同志参加会议。

(责编：李昉、李依环)