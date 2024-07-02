人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

2024年县域从教青春荣耀颁奖典礼举行

2024年07月02日09:14 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京7月2日电 （记者郝孟佳）近日，“青春引路人，强师在征途”北京师范大学2024年县域从教青春荣耀颁奖典礼在珠海校区举行。

会议现场。学校供图

会议现场。学校供图

记者了解到，2020年，北师大在教育部的大力支持下首设“志远计划”，面向我国最后52个未摘帽贫困县所在省份招收本科定向就业师范生。今年，第一批“志远计划”的学生即将毕业启程，走出校园，奔赴县域。

2020级汉语言文学“志远计划”师范生梁冰梅和2021级英语专业“优师计划”师范生李若雨，以对话形式进行了“北师大，我的青春”主题演讲。在北京师范大学珠海校区的日子里，“学院+书院”的培养机制、一线名师校长的传道授业给予了她们丰厚的知识与素养；在第二课堂的丰富活动中，她们拓展了学科视野、积累了实践经验。“让我们带着对教育事业的热爱，对未来的憧憬，勇敢地走向各自的舞台，用青春和汗水，书写属于我们的别样青春。”通过演讲，他们传达着北师大“志远计划”师范生们投身基础教育事业的共同愿望。

会上，来自四川省凉山州布拖县依撒小学的老师杨春，讲述了她与学生小沙的故事；在湖北省秭归县第一中学任教的北师大2020届毕业生魏伶俐，分享了四年来总结出的教书心得；沧源佤族自治县教育局副局长高子涵，讲述了边疆的几位普通教师的感人故事。

此外，会上颁发了“四有好老师启航计划奖励金”，旨在引导和鼓励毕业生到基层、到中西部、到祖国最需要的地方去建功立业。会上还颁发了“优师计划”黄其励院士教育奖励金，七位获奖者以自身勤工俭学、潜心科研、杏坛耕耘的人生经历，为广大青年学子树立了典范。

(责编：李昉、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部