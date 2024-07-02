人民网北京7月2日电 （记者郝孟佳）近日，“青春引路人，强师在征途”北京师范大学2024年县域从教青春荣耀颁奖典礼在珠海校区举行。

会议现场。学校供图

记者了解到，2020年，北师大在教育部的大力支持下首设“志远计划”，面向我国最后52个未摘帽贫困县所在省份招收本科定向就业师范生。今年，第一批“志远计划”的学生即将毕业启程，走出校园，奔赴县域。

2020级汉语言文学“志远计划”师范生梁冰梅和2021级英语专业“优师计划”师范生李若雨，以对话形式进行了“北师大，我的青春”主题演讲。在北京师范大学珠海校区的日子里，“学院+书院”的培养机制、一线名师校长的传道授业给予了她们丰厚的知识与素养；在第二课堂的丰富活动中，她们拓展了学科视野、积累了实践经验。“让我们带着对教育事业的热爱，对未来的憧憬，勇敢地走向各自的舞台，用青春和汗水，书写属于我们的别样青春。”通过演讲，他们传达着北师大“志远计划”师范生们投身基础教育事业的共同愿望。

会上，来自四川省凉山州布拖县依撒小学的老师杨春，讲述了她与学生小沙的故事；在湖北省秭归县第一中学任教的北师大2020届毕业生魏伶俐，分享了四年来总结出的教书心得；沧源佤族自治县教育局副局长高子涵，讲述了边疆的几位普通教师的感人故事。

此外，会上颁发了“四有好老师启航计划奖励金”，旨在引导和鼓励毕业生到基层、到中西部、到祖国最需要的地方去建功立业。会上还颁发了“优师计划”黄其励院士教育奖励金，七位获奖者以自身勤工俭学、潜心科研、杏坛耕耘的人生经历，为广大青年学子树立了典范。

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