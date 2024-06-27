人民网北京6月27日电 （记者孙竞）为进一步交流中外合作办学成果，强化与兄弟院校的交流互鉴，北京邮电大学中外合作办学20周年发展大会日前举行。

据介绍，2004年，“北京邮电大学与英国伦敦玛丽女王大学合作举办电信工程及管理专业本科教育项目”获批复，同年北邮国际学院成立。20年来，学院深度融合中英两校优质教育资源，以优势专业的组合互补聚力成势，培养了一批又一批高素质创新人才和行业领军人才。2021年，中外合作办学机构北京邮电大学玛丽女王学院获批。2022年，位于海南省陵水黎安国际教育示范港的中外合作办学机构北京邮电大学玛丽女王海南学院获批，两校合作迈上新台阶。

中国教育国际交流协会会长刘利民指出，中外合作办学是推动教育国际化的重要形式，也是推进教育国际化的重要路径。北京邮电大学作为首个开创“4+0”中外合作办学模式的高校，以其成功经验培养出一大批适应全球化竞争环境的高素质创新人才。

教育部国际合作与交流司司长杨丹表示，北京邮电大学与伦敦玛丽女王大学二十年的合作，彰显出对开展高水平中外合作办学的诚挚热情与担当，希望北邮坚持开放发展、育才育人，坚持创新发展、打造一流，坚持双向奔赴、增进理解，为推动合作办学高质量发展和中外人文交流搭建更广阔的平台。

大会举办当天，中英两校领导共同为北京邮电大学-伦敦玛丽女王大学“友谊石”揭幕，并为“友谊树”系两校友好纪念牌。“北京邮电大学-英国伦敦玛丽女王大学生成式人工智能在跨国教育领域中的发展研讨会”同期举行。

北京邮电大学校长徐坤表示，北邮在过去二十年的中外合作办学过程中积累了丰硕成果，取得了宝贵经验。面向未来，学校将持续深化“数字赋能、合作共赢”，努力为推动中外合作办学高质量发展、更好赋能全球数字经济创新与进步贡献北邮力量。

(责编：李昉、熊旭)