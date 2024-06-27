提要：电视镜头声光并茂，鲜活生动。文字报道虽然与电视形态不同，其实不妨碍操作方法上的相通，“镜头思维”也可融入文字叙述。特写镜头，全景镜头，加上镜头中的同期声，用几个不同角度的“镜头”串起来讲述人物故事，同样可以让故事鲜活生动起来。

搞文字报道的，常常羡慕电视新闻的先天优势——声光并茂的镜头画面，可以直接冲击受众的感官，用电视镜头讲述的故事，往往鲜活而生动。

写《“抗旱铁人”欧阳家友》，在为如何用1500字以内的篇幅、写一个事迹并非惊天动地的基层农机干部而感到困惑时，想到了“镜头”。于是，试着用几个不同角度的“镜头”，串起欧阳家友的故事。

抓特写镜头。

欧阳家友被当地群众称为“抗旱铁人”，在于他的勤——“先后修理了30余台抽水机，到过17个乡镇的50余个村组进行技术指导，每天工作15个小时”。可是，没有全程跟踪，如何体现“铁人”？

欧阳家友家中的日历，其实就是他的抗旱工作表。“7月26日，方元镇燕塘村；27日，仁义镇银河村；28日，泗洲乡竹溪村……”交代这些密密麻麻的小字，等于交代了这位“铁人”抗旱的足迹。这样的特写镜头，不应错过。

抓全景镜头。

“抗旱铁人”不是蛮干。“欧阳海镇东山村760亩中稻因缺水已‘岌岌可危’，亟须抗旱队拿出灌溉方案。附近无水源，要保苗必须从1公里外的车头江引水，离受旱稻田最短距离也有1200余米。”

这样的难题摆在他面前，怎么办？

“用3台抽水机通过4次引水，把水提升到70余米高的山顶，再引入稻田。”这是欧阳家友想出的“四级提水”的办法。在不小的空间距离内解决水源难题，可见这位“铁人”是一位抗旱的行家里手。这样的全景镜头，值得展示。

抓镜头中的同期声。

一个农民的电话咨询，能苦口婆心地说上20多分钟，直至问题解决。随口一问：“这个农民你认识吗？”却不想答案有些出乎意料：“只知道他是白水乡的，姓周。相当多的人我都不认识。其实认不认识不重要。”

“相当多的人我都不认识。其实认不认识不重要。”简单的两句话，更好地印证之前的耳闻——“为指导农户科学抗旱，他自编了一本小册子，并附上自己的电话号码，印发给每个抗旱点，他的手机也就成了移动抗旱110”。

欧阳家友六十大寿的重要日子，也献给了抗旱一线。“大哥，明天是你六十大寿，我和嫂子约好了所有亲戚摆几桌，给你好好庆贺一下。”

“你们莫搞，搞，我也冇时间咯！”

领导有心劝导，他同样不为所动——“老阳，你明天还是先庆一下大寿，后天你再来。”

“现在正是中稻抽穗灌浆的时候，田里都白泥了，一天都耽搁不得。”

不用多余的铺陈，仅仅原汁原味的话语，勾勒出这个基层农机干部一心抗旱的执着与坚定。这样的画面同期声，放得过瘾。

镜头加同期声，串起欧阳家友的三个故事。点墨不多，效果似乎还不错。其实，文字与电视，媒介形态不同，却并不妨碍操作方法上的相通，将“镜头思维”融入文字叙述，同样也能让文字故事活起来。

（作者系人民日报社湖南分社记者）

附：

“抗旱铁人”欧阳家友

颜珂

手机成了移动抗旱“110”

8月15日晚，湖南桂阳县，零星小雨逐渐变大，欧阳家友高兴得直拍大腿：“有这雨，旱情总算能缓一缓了。”

7月以来，湖南遭遇多年未遇的高温天气，桂阳县28.5万余亩农作物受灾严重。

省里要求各级党组织和党员干部深入第一线，在抗旱救灾中开展党的群众路线教育实践活动。即将退休的县农机局工程师欧阳家友，毫不犹豫地加入了“抗旱保灌”队伍。一个多月，他没休息一天。乡亲们送他一个称号——“抗旱铁人”。

抗旱离不开农机，欧阳家友是桂阳远近闻名的农机专家。为指导农户科学抗旱，他自编了一本小册子，并附上自己的电话号码，印发给每个抗旱点，他的手机也就成了移动抗旱“110”，不管认识不认识，欧阳家友都耐心指导。

7月26日下午6点，白水乡一位农户农机出现故障，跟他在电话里足足说了20多分钟。

“这个农户你认识吗？”记者问。

“我只知道他是白水乡的，姓周。相当多的人我都不认识。其实认不认识不重要。”欧阳家友呵呵一笑。

欧阳家友家墙上挂的一本日历十分打眼。“7月26日，方元镇燕塘村；27日，仁义镇银河村；28日，泗洲乡竹溪村……”这些密密麻麻的小字，记录着他参加抗旱小分队的足迹，经常，一天几个村来回跑。他先后修理了30余台抽水机，到过17个乡镇的50余个村组进行技术指导，每天工作15个小时左右。

六十大寿在抗旱现场吃盒饭

7月28日，在燕塘村抽水抗旱点，欧阳家友接到妹妹打来的电话：“大哥，明天是你六十大寿，我和嫂子约好了所有亲戚摆几桌，给你好好庆贺一下。”

“你们莫搞，搞，我也冇时间咯！”欧阳家友一口回绝。

当地习俗，六十大寿一定要热热闹闹地办。欧阳家友的心思全在抗旱上，老伴劝不动，才请“救兵”当“说客”，得到的答复却还是一样——“要抗旱，冇时间。”

同在抗旱现场的县农机局长周平得知此事，也劝他：“老阳，你明天还是先庆一下大寿，后天你再来。”

“现在正是中稻抽穗灌浆的时候，田里都白泥了，一天都耽搁不得。”欧阳家友只顾埋头修理身边那台刚打开的坏水泵。

没有大餐，没有蛋糕，没有亲友祝寿。29日的中餐，欧阳家友吃的是欧阳海镇东山村抗旱工地上的盒饭。

“四级提水战东山”

欧阳海镇东山村760亩中稻因缺水已“岌岌可危”，亟须抗旱队拿出灌溉方案。附近无水源，要保苗必须从1公里外的车头江引水，离受旱稻田最短距离也有1200余米。

欧阳家友想出一个“四级提水”的办法——用3台抽水机通过4次引水，把水提升到70余米高的山顶，再引入稻田。

东山村通往车头江的道路杂草丛生。烈日炙烤下，欧阳家友和同事们用镰刀和锄头开道，设法在荆棘丛中挖出一条铺设水管的路。

7月31日，38摄氏度。浑身湿透的欧阳家友突然双腿发软，无法站立。在同事搀扶下，他下到村卫生室打了点滴。

连续3天的奋战没白费。7月31日下午7点，渠水终于流进了东山村的稻田，中稻得到保灌。“四级提水战东山”，一段佳话，在县里传开。

8月15日，桂阳下雨后，记者说：“这下你可以好好休息了。”

“还有一课要做，等全县抗旱农机回收时，我答应局长要参加所有的农机验收，同时给局里的年轻人做一期培训。”欧阳家友笑笑说，坚毅的眼神中，透出一份欣慰。

（原载《人民日报》2013年8月24日）

（费伟伟，人民日报正高二级编辑。曾任《市场报》副总编辑、《中国能源报》副总编辑，人民日报社福建分社社长、地方部副主任；六次获中国新闻奖，获范敬宜新闻教育奖；著有《新闻采写评》《好稿是怎样“修炼”成的》《好稿怎样讲故事》等新闻业务专著6部；主编《典型人物采访与写作》《人民日报写作课》等新闻业务专著6部；中国作家协会会员，著有《杨花漫漫》等散文、游记、通讯集3部。）

（选自《人民日报记者说：典型人物采访与写作》，未经许可，不得转载。）

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