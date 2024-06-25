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河北省推出六方面政策

助力高校毕业生就业创业

2024年06月25日08:28 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报石家庄6月24日电  （记者史自强）记者从河北省高校毕业生等青年就业创业工作视频会议上获悉：全省人社系统将在加快政策落地见效、加速完成招聘招募、加力实施服务攻坚等6个方面推出政策“组合拳”，全面助力高校毕业生等青年就业创业，确保全省就业形势总体稳定。

　　据了解，河北将普遍设立青年就业服务窗口，大力推行“直补快办”“政策计算器”等服务，推进档案转递、补贴申领、社保缴费等服务“打包办理”，高效办成高校毕业生就业一件事。全省将完善岗位征集发布机制，定期征集岗位需求信息，及时向社会发布。统筹开发乡村全面振兴、司法辅助、医疗卫生、社区服务等基层岗位，优先招用高校毕业生。挖掘事业单位岗位资源，统筹自然减员，加大补员力度。同时，加快招聘招募进度，7月份完成中小学幼儿园教师招聘工作，8月份完成事业单位招聘和“三支一扶”等基层项目招募工作。

　　河北省把未就业毕业生、困难家庭毕业生、残疾人毕业生和求职补贴发放对象作为重中之重，实施服务攻坚。省人社部门6月份将发布高校毕业生求职就业指引，7月份将与教育部门完成离校未就业毕业生数据衔接等工作。同时，采用“大数据+铁脚板”方式，做实做准实名信息数据库，对未就业毕业生每半个月至少沟通联系一次，动态掌握未就业毕业生就业需求、培训意愿，做到“人员底数清、就业需求清、帮扶举措清、求职进展清”和“登记到位、联系到位、帮扶到位”。

　　此外，河北省将适时推出一批职业指导公开课、直播课，组织模拟面试、职业规划、企业参观等体验活动，增强高校毕业生等青年求职适应力；实施数字人才培育行动，采取校企合作、订单培养等方式，推出大数据、人工智能、智能制造等领域新职业培训项目，开发实用性、短期性课程，提升职业竞争力。全省将密集组织“职引未来”系列招聘活动，定期举办专业化、小型化供需对接会。强化数字赋能，拓展线上就业服务渠道，用好各级各类公共招聘服务平台，做好信息筛查，精准推送岗位。此外，推动服务下沉基层，深入一线收集岗位信息，多渠道、多形式挖掘就业岗位，有针对性地向未就业毕业生推荐。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月25日 13 版）

(责编：郝孟佳、李昉)

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