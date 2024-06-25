杨关玲子

充分尊重学生成长规律，在内容形式创新、与实践相结合、加强课堂内外互动等方面下功夫

教育的根本任务是立德树人，思政课是落实立德树人根本任务的关键课程。习近平总书记强调，“学校要立德树人，教师要当好大先生，不仅要注重提高学生知识文化素养，更要上好思政课”。如何让思政课内容更丰富、更吸引人，确保思政课质量高、效果好？这就要求充分尊重学生成长规律，在内容形式创新、与实践相结合、加强课堂内外互动等方面下功夫。

着力创新，多维度激发课程活力。在内容上，必须把握好习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，用党的创新理论筑牢课程根基。同时，应坚持德智体美劳五育并举，把思政课放在五育并举中开展课程设计，丰富思政课内容体系。在形式上，也需要灵活创新，可借助嘉宾访谈、现场教学、线上测评等方式，以学生感兴趣、易理解、好接受的方式提升思政课育人效能。

贴近生活，让思政课真正与实践结合起来。实践出真知。思政课不能只停留在书本上、概念中，需要与实践结合起来，引导学生“知行合一”。比如，对于课堂教学，教师不仅要详细讲解思想和理论，更要讲清楚思想、理论背后的现实问题，引导学生结合自己的生活和观察进行思考。再如，在课堂之外，可将思政课的一些内容作为调研课题、实践课题，引导学生主动思考、探索，推动相关学习成果高效转化。

推进融合，加强课内外互动，搭建思政“大课堂”。一方面，可以“请进来”，邀请知名学者、企业专家、行业模范走进思政课堂，呈现不同视角的思考和感悟；另一方面，可以“走出去”，将博物馆、艺术展等公共文化空间作为教学现场。比如，我们组织主题研学，让学生在中国共产党历史展览馆接受红色文化洗礼，在中国园林博物馆体悟传统文化魅力，厚植家国情怀。持续加强思政课课内外衔接互动，注重课堂但不局限于教室，充分运用各种文化资源开展思政教育，才能让思政课堂更立体、内容更丰富，收获更多实效。

浇花浇根，育人育心，与时俱进加强思政课建设具有重要意义。让思政课“出新”更“走心”，坚持不懈推动思政课高质量发展，定能更好培育时代新人，为推进中国式现代化建设汇聚澎湃动能。

（作者为中国石油大学（北京）马克思主义学院副教授）

《 人民日报 》（ 2024年06月25日 05 版）

(责编：郝孟佳、李昉)