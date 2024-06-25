人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

思政课应“出新”更“走心”

杨关玲子
2024年06月25日08:26 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　充分尊重学生成长规律，在内容形式创新、与实践相结合、加强课堂内外互动等方面下功夫

　　

　　教育的根本任务是立德树人，思政课是落实立德树人根本任务的关键课程。习近平总书记强调，“学校要立德树人，教师要当好大先生，不仅要注重提高学生知识文化素养，更要上好思政课”。如何让思政课内容更丰富、更吸引人，确保思政课质量高、效果好？这就要求充分尊重学生成长规律，在内容形式创新、与实践相结合、加强课堂内外互动等方面下功夫。

　　着力创新，多维度激发课程活力。在内容上，必须把握好习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，用党的创新理论筑牢课程根基。同时，应坚持德智体美劳五育并举，把思政课放在五育并举中开展课程设计，丰富思政课内容体系。在形式上，也需要灵活创新，可借助嘉宾访谈、现场教学、线上测评等方式，以学生感兴趣、易理解、好接受的方式提升思政课育人效能。

　　贴近生活，让思政课真正与实践结合起来。实践出真知。思政课不能只停留在书本上、概念中，需要与实践结合起来，引导学生“知行合一”。比如，对于课堂教学，教师不仅要详细讲解思想和理论，更要讲清楚思想、理论背后的现实问题，引导学生结合自己的生活和观察进行思考。再如，在课堂之外，可将思政课的一些内容作为调研课题、实践课题，引导学生主动思考、探索，推动相关学习成果高效转化。

　　推进融合，加强课内外互动，搭建思政“大课堂”。一方面，可以“请进来”，邀请知名学者、企业专家、行业模范走进思政课堂，呈现不同视角的思考和感悟；另一方面，可以“走出去”，将博物馆、艺术展等公共文化空间作为教学现场。比如，我们组织主题研学，让学生在中国共产党历史展览馆接受红色文化洗礼，在中国园林博物馆体悟传统文化魅力，厚植家国情怀。持续加强思政课课内外衔接互动，注重课堂但不局限于教室，充分运用各种文化资源开展思政教育，才能让思政课堂更立体、内容更丰富，收获更多实效。

　　浇花浇根，育人育心，与时俱进加强思政课建设具有重要意义。让思政课“出新”更“走心”，坚持不懈推动思政课高质量发展，定能更好培育时代新人，为推进中国式现代化建设汇聚澎湃动能。

　　（作者为中国石油大学（北京）马克思主义学院副教授）

　　《 人民日报 》（ 2024年06月25日 05 版）

(责编：郝孟佳、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部