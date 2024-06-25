新华社澳门6月24日电 （记者刘刚、郭雨祺）由澳门青年发展服务中心主办的“青服群英荟：澳门青年发展服务项目创意大赛”24日启动报名，旨在进一步激活澳门青年的创意思维，推动青年服务项目的创新与实践。

澳门青年发展服务中心副总干事张嘉敏表示，希望通过本次大赛，为澳门青年搭建一个展示创意、实现梦想的舞台，让每一个优秀的创意都有机会得到实践。同时深入了解青年的需求和期望，为他们提供更加精准、有效的支持。

大赛以“点子无限，青服同行”为主题，共设有“金点子奖”“银点子奖”“铜点子奖”和“优秀奖”共30个奖项名额，奖金合共21万澳门元。

大赛项目经理张美然表示，大赛将围绕青年发展服务主题，面向广大青年个人或团体开放，参赛者可围绕青年发展的多个维度提出具服务性、创新性、可行性和社会影响的项目方案。评审过程将涵盖初审及专家评估环节，确保公平公正评选出优秀的“点子”提案。

获选的提案项目将有机会获得青服中心提供的共创资源等支援，并成为项目经理，负责项目的具体实施及管理。优秀项目将在多个场合展示推广，激励更多青年投身社会服务。

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