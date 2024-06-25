原标题：薛其坤的幸福感

夏日的清华大学校园，绿叶摇曳、光影交错，宁静中洋溢着青春的活力。

在李文正馆古籍阅览室，记者对面的薛其坤院士谦逊温和、话语诚恳。

“国家的强大，对一个科学家的事业来讲非常重要。”他说，“党和国家对科学家高度关心，给我们创造了这么好的环境，让我感觉当中国科学家是最幸福的。”

采访中，薛其坤经常提到自己的幸福。他的合作伙伴王亚愚教授也说：“我觉得薛老师在哪儿都会很幸福。”

在沂蒙山区长大的薛其坤，过过苦日子。后来他考入山东大学，度过了快乐的大学生活，又在曲阜师专教书，发了工资就去买好吃的。讲述这些故事时，他绘声绘色。

在中国科学院物理研究所读研，赴日本、美国学习和工作，让步入更高科学殿堂、接触到更先进科学技术的薛其坤越来越认识到，这来之不易的幸福值得珍惜。

于是，他每天花16个小时泡在实验室里，尽可能多学习知识、多掌握技术，只为心中愈发坚定的信念：多做点事，让国人更有尊严，让祖国更强大。

回国后，薛其坤乘上了国家快速发展的东风。在向科学前沿奋力攀登的同时，他也不断将自己的幸福感传递给身边的年轻人。

在学生面前，薛其坤平易近人，会把身段放得很低。他给学生们讲自己数学考试不及格、三次才考上研究生的经历，将自己当成一个“勤能补拙”的案例，鼓励学生珍惜当下环境。他总是提醒学生说：有这么好的条件，如果不集中精力做实验，不仅是浪费自己的时间，还是严重浪费科研资源。

量子反常霍尔效应研究取得的成功，让薛其坤感到幸福的同时更感欣慰：“这项成果的产生，应该是对国家、人民长期大力支持的回报。”

目前，薛其坤团队还在不断取得新成果，继续引领着相关领域的国际学术进展。他的使命尚未完结，他的幸福也将继续。

(记者 付毅飞)

(责编：郝孟佳、李昉)