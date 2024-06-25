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“80后”院士的智慧人生

2024年06月25日08:18 | 来源：科技日报
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原标题：“80后”院士的智慧人生

24日上午，2023年度国家最高科学技术奖在京揭晓，李德仁院士登上了领奖台。

其实，当选院士后，就有人劝他：“你都当院士了，节奏放慢一点，注意身体健康。”对此，他在《科技日报》上写了一篇题为《院士不是终点，是新的起点》的文章。

李德仁说，作为院士，国家对他的要求更高，要看得更多、看得更远，要拓宽视野，关心国家发展。他正是按照这个原则要求自己的。

这次采访时，记者有幸见到了李德仁的夫人——中国测绘遥感专家朱宜萱教授。与李老一样，朱老师也是精神矍铄、思维敏捷、言语流畅，丝毫看不出二人是一对“80后”夫妇。

聪明、勤奋、有智慧、脾气好、对生活要求不高……朱老师这样评价自己的爱人。她还说，自己在事业上取得的成绩，一部分也要得益于丈夫的帮助。

回忆起和李德仁的相遇，她向记者娓娓道来：“我们是1957年在大学认识的。那时候的他又瘦又小，我身高1米56，他可能也就1米50吧。”

“1米55！”李老幽默地打岔，引得记者们哄堂大笑。

39年前，朱老师曾给在德国留学的李德仁写过一封信：“你已经老大不小了，几十年来你一直在学习，一直在花国家的钱。你还不如一头牛呢，都没‘挤’出一点‘奶’。现在到了该回国‘挤奶’的时候了。”正是这封信，让留学德国两年多的李德仁更加坚定了学成后马上回国的信念。

如今，85岁高龄的李德仁依然活跃在科研一线。当前，全世界正在从数字地球向智慧地球发展。李德仁和他的团队瞄准这一趋势，致力于将地理信息产业与IT产业、大数据融合起来，更好地为中国和世界人民服务。

“实现这个目标要靠年轻一代，但我有责任把方向看准。”在李德仁看来，科学家精神需要赓续弘扬，建设科技强国更需要一代一代人接续奋斗。

(王 菲 记者 吴纯新)

(责编：郝孟佳、李昉)

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