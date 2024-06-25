原标题：百日千万招聘专项行动再推4个专场

6月24日至30日，百日千万招聘专项行动推出医药、专精特新、信息技术、纺织服装行业4个线上招聘专场，共有2400余家用人单位参与，招聘需求超1.6万人次。

医药行业专场汇集2000余家用人单位，在线发布医药销售、临床销售、药学服务专员、科研助理等岗位，招聘需求7700多人次。

专精特新专场组织专精特新中小企业与专精特新小巨人企业300余家，提供研发工程师、软件工程师、销售工程师、市场专员、管培生等岗位，招聘需求5600多人次。

信息技术行业专场组织118家用人单位，提供技术研发、硬件工程师、遥感工程师、产品运营、行业调研等岗位，招聘需求超2600人次。

纺织服装行业专场组织30余家用人单位，提供印染技术研发、面料设计、服装设计等岗位，招聘需求400余人次。

同时，行动推出汽车行业专场和高校毕业生、失业青年、退役军人等重点群体专场直播带岗活动22场，共提供5600多个岗位。用人单位和求职者可通过中国公共招聘网、中国国家人才网、就业在线专项行动主会场页面直接进入行业招聘专场。（记者邱玥）

(责编：李昉、孙竞)