2024年全国高考落下帷幕，在新的形势下，高考生们该如何选择适合自己的专业？各类专业对口哪些职业？又有哪些发展前景？人民网特别推出“2024年高校招生”系列报道，为广大考生解读专业特色与就业方向，为考生填报志愿提供参考。

北京邮电大学是新中国第一所邮电高等学府，是教育部直属、工业和信息化部共建、首批进行“211工程”建设的全国重点大学，是“985优势学科创新平台”项目重点建设高校，是一所以信息科技为特色、工学门类为主体、工管文理交叉融合的研究型大学，是我国信息科技人才的重要培养基地。

2017年和2022年，北京邮电大学均入选“双一流”建设高校，“信息与通信工程”和“计算机科学与技术”入选“双一流”建设学科。

在教育部学科评估中，学校的信息与通信工程、计算机科学与技术以及电子科学与技术三个一级学科进入A类。其中信息与通信工程为A+，计算机科学与技术为A，电子科学与技术为A-。

人民网：学校招生专业有什么特色？

北京邮电大学：北京邮电大学始终保持着突出的学科实力和明显的专业优势，通信工程（大类招生）、电子信息类、计算机类、网络空间安全（大类招生）、人工智能（大类招生）等优势特色领域的专业（类）往年录取生源质量一直保持较高水平。学校获批国家级一流本科专业建设点21个、北京市一流本科专业建设点16个。除新建专业外，本科招生专业100%入选一流专业建设点。

北京邮电大学绝大部分专业以大类方式招生，专业大类的设置非常精细和规范，每个大类包含的专业基本上属于同一学院，且包含的专业数不超过4个，都是相近或相似的专业，专业分流时不存在同一大类冷热专业差别明显的情况。

人民网：学校今年有哪些招生亮点？

北京邮电大学：学校的未来学院集聚学校最具优势的特色专业，开设“元班”，按计算机类（元班）、电子信息类（元班）两个大类招生。今年，“元班”面向全国除西藏外的30个省份招生，计划招收220人。“元班”采用弹性化“长学制”，实施本硕博贯通培养，培养信息科技领域卓越工程师和领军人才。完成本科阶段学业综合评价要求的学生，均可在新一代信息通信技术、集成电路、网络空间安全、关键基础软件等国家急需人才领域的学科或方向范围内获得研究生推免资格，并可以直博或硕博连读方式攻读博士研究生。

“计算机科学”拔尖学生培养基地实施本硕博贯通培养。2021年，该基地入选教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地，学校入选教育部计算机“101”计划。学校每年面向计算机类及校内相关专业选拔20人左右组建“计算机科学”实验班，通过科学选才鉴才、注重大师引领、实施本硕博贯通培养、深化国际合作等方式，培养计算机领域拔尖创新人才和领军人才。

今年，学校增设“机器人工程”本科专业，该专业将与其他专业一起以“自动化类（智能机器人）”大类招生。“机器人工程”专业面向未来智能机器人的发展需要，依托学校在信息科技领域的领先优势，注重深化“新工科”背景下的控制科学与工程、电子科学与技术、机械工程、计算机科学与技术、人工智能等多学科交叉融合，实施基础与应用并重的培养模式，打造由机器人本体设计、传感与控制、信息处理和智能决策等模块构成的课程体系，培养“科学与工程相结合”的高素质学科交叉型人才。

学校今年招生入学的本科新生将实施全新重构的培养方案，各专业均实施人工智能通识教育培养，使得人工智能导论、计算概论、设计思维、领导力与可持续发展等课程成为通识必修课程，且所有专业设置“前沿交叉技术”、“AI+专业交叉”两个专业课程群，培养学生审美能力、想象能力、共情能力等超越机器的核心竞争能力。

在继续保持北邮数字媒体技术与北京电影学院数字媒体艺术联合学士学位培养的基础上，今年，学校将新增与对外经济贸易大学的联合学士学位培养项目，以信息科技和财经的交叉融合为主线，开展交叉学科领域高层次人才培养，探索信息科技与财经领域高质量人才培养新范式。

(责编：郝孟佳、刘凡)