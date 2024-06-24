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2024中国高等教育展在泰国举办

2024年06月24日08:43 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社曼谷6月22日电  （记者陈倩慈、王媛媛）2024中国高等教育展22日在泰国曼谷吞武里大学举办，来自中国的32所高校参展，吸引众多泰国师生前来咨询交流。

　　泰国副总理兼能源部长披拉攀致辞说，此次中国高等教育展有助于推进泰中两国教育学术交流合作，也为对赴华留学感兴趣的泰国青年学生提供了更多选择，帮助他们了解中国高等教育发展和各类奖学金信息。

　　中国驻泰国大使韩志强致辞说，教育交流合作是中泰友好合作的重要组成部分。此次中国高等教育展是中国国家留学基金管理委员会在泰国组织举办的首次大规模教育展，全面介绍展示中国数十所著名高校的招生、专业设置、培养方式等信息，是泰国各界特别是学校和师生们深入了解中国高校的一次难得机会，对促进中泰教育交流与合作具有重要意义。

　　中国高等教育代表团团长张俊发言说，此行组织清华大学、中国政法大学、北京航空航天大学等32所中国知名高校来泰办展，希望借此机会进一步夯实两国高校间交流与合作，推动两国学生学者扩大双向流动。

　　此次中国高等教育展由中国国家留学基金管理委员会和中国驻泰国大使馆主办，曼谷吞武里大学承办。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月24日 15 版）

(责编：郝孟佳、李昉)

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